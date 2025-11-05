Θανάσης Αντετοκούνμπο: Ο «elevator» θυμίζει την απογραφή των ασανσέρ – «Είναι θέμα ζωής και ασφάλειας» (video)

Στο τέλος του μήνα και συγκεκριμένα την Κυριακή 30 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία για την υποχρεωτική δήλωση των ανελκυστήρων σε όλη την Ελλάδα.

Το υπουργείο Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της καμπάνιας για τη απογραφή όλων των ανελκυστήρων στο Εθνικό Μητρώο Ανελκυστήρων, «επιστρέτευσε» και τον «elevator» Θανάση Αντετοκούνμπο, υπενθυμίζοντας ότι η διαδικασία είναι δωρεάν και διαρκεί… δύο λεπτά.

Παράλληλα όμως είναι και υποχρεωτική και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.

Γιατί, όπως τονίζει στο βίντεο και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, είναι «θέμα ζωής και ασφάλειας και… δεν θέλω να χάσω την προπόνηση».

Το μήνυμα του Τάκη Θεοδωρικάκου:

«Ευχαριστώ θερμά τον “elevator” του ελληνικού μπάσκετ και του NBA για τη δημιουργία του βίντεο και τη συμμετοχή του στην προσπάθεια για την απογραφή των ασανσέρ. Όπως λέει και ο Θανάσης, η διαδικασία είναι απλή και απολύτως δωρεάν. Υπενθυμίζεται ότι η σχετική προθεσμία είναι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Είναι θέμα ασφάλειας για όλους μας».

Οδηγός για τα βήματα απογραφής

Η απογραφή γίνεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Μητρώου, με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet.

Ο χρήστης καλείται να δηλώσει:

Έτος εγκατάστασης

Αριθμό στάσεων

Κατάσταση λειτουργίας (ενεργός, ανενεργός)

Εάν υπάρχει πιστοποίηση

Εάν είναι δηλωμένος σε αρχείο δήμου

Αριθμό ΚΑΕΚ του ακινήτου

Ακόμη και σε περίπτωση έλλειψης κάποιων στοιχείων, η καταγραφή μπορεί να προχωρήσει με δηλώσεις «αγνώστου» ή «προσωρινά μη διαθέσιμων» δεδομένων.

Σε περίπτωση διπλοεγγραφών, η διασταύρωση θα γίνεται μέσω ΚΑΕΚ.

Όσοι δεν προβούν στην απογραφή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, κινδυνεύουν με σφράγιση του ανελκυστήρα μέχρι την επαναξιολόγησή του και επιβολή προστίμων 1.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κατοικίες, 2.500 ευρώ για μικτές χρήσεις (οικιστική και επαγγελματική) και 5.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε δημόσια κτίρια και εμπορικά κέντρα (mall).

