search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 09:47
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.11.2025 09:00

Θανάσης Αντετοκούνμπο: Ο «elevator» θυμίζει την απογραφή των ασανσέρ – «Είναι θέμα ζωής και ασφάλειας» (video)

05.11.2025 09:00
thanasis-new

Στο τέλος του μήνα και συγκεκριμένα την Κυριακή 30 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία για την υποχρεωτική δήλωση των ανελκυστήρων σε όλη την Ελλάδα.

Το υπουργείο Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της καμπάνιας για τη απογραφή όλων των ανελκυστήρων στο Εθνικό Μητρώο Ανελκυστήρων, «επιστρέτευσε» και τον «elevator» Θανάση Αντετοκούνμπο, υπενθυμίζοντας ότι η διαδικασία είναι δωρεάν και διαρκεί… δύο λεπτά.

Παράλληλα όμως είναι και υποχρεωτική και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.

Γιατί, όπως τονίζει στο βίντεο και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, είναι «θέμα ζωής και ασφάλειας και… δεν θέλω να χάσω την προπόνηση».

Το μήνυμα του Τάκη Θεοδωρικάκου:

«Ευχαριστώ θερμά τον “elevator” του ελληνικού μπάσκετ και του NBA για τη δημιουργία του βίντεο και τη συμμετοχή του στην προσπάθεια για την απογραφή των ασανσέρ. Όπως λέει και ο Θανάσης, η διαδικασία είναι απλή και απολύτως δωρεάν. Υπενθυμίζεται ότι η σχετική προθεσμία είναι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Είναι θέμα ασφάλειας για όλους μας».

Οδηγός για τα βήματα απογραφής

Η απογραφή γίνεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Μητρώου, με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet.

Ο χρήστης καλείται να δηλώσει:

  • Έτος εγκατάστασης
  • Αριθμό στάσεων
  • Κατάσταση λειτουργίας (ενεργός, ανενεργός)
  • Εάν υπάρχει πιστοποίηση
  • Εάν είναι δηλωμένος σε αρχείο δήμου
  • Αριθμό ΚΑΕΚ του ακινήτου

Ακόμη και σε περίπτωση έλλειψης κάποιων στοιχείων, η καταγραφή μπορεί να προχωρήσει με δηλώσεις «αγνώστου» ή «προσωρινά μη διαθέσιμων» δεδομένων.

Σε περίπτωση διπλοεγγραφών, η διασταύρωση θα γίνεται μέσω ΚΑΕΚ.

Όσοι δεν προβούν στην απογραφή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, κινδυνεύουν με σφράγιση του ανελκυστήρα μέχρι την επαναξιολόγησή του και επιβολή προστίμων 1.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κατοικίες, 2.500 ευρώ για μικτές χρήσεις (οικιστική και επαγγελματική) και 5.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε δημόσια κτίρια και εμπορικά κέντρα (mall).

Διαβάστε επίσης:

Μαρτυρικός ο θάνατος της 75χρονης στη Σαλαμίνα – Το πόρισμα του ιατροδικαστή και τα σενάρια που εξετάζονται (video)

Φοιτητής καταδικάστηκε σε 14 μήνες φυλάκιση για σύνθημα σε τοίχο του ΕΜΠ

Ξεκινά σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη – Στο εδώλιο 147 κατηγορούμενοι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Ξάνθη

artificilal_intelligence_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο επενδυτής που προέβλεψε την κρίση του 2008 τώρα «σορτάρει» Nvidia και Palantir

mandani new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζοχράν Μαμντάνι: Πως ο 34χρονος μουσουλμάνος σοσιαλιστής νίκησε τον Τραμπ αλλά και το στάτους κβο του κόμματός του

elena-kremlidou-new
LIFESTYLE

Κρεμλίδου μετά την καταδίκη του αστυνομικού για το revenge porn: «Οι φωτογραφίες δεν θα κατέβουν – Ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο μένει για πάντα» (Video)

mice_prisma_electronics_new
BUSINESS

Ο πρώτος ελληνικός νανοδορυφόρος στο διάστημα από την Prisma Electronics – Οι εφαρμογές στη ναυτιλία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

lamine-yamal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Λαμίν Γιαμάλ χώρισε ... αλλά παντρεύεται ο πατέρας του

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 09:47
seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Ξάνθη

artificilal_intelligence_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο επενδυτής που προέβλεψε την κρίση του 2008 τώρα «σορτάρει» Nvidia και Palantir

mandani new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζοχράν Μαμντάνι: Πως ο 34χρονος μουσουλμάνος σοσιαλιστής νίκησε τον Τραμπ αλλά και το στάτους κβο του κόμματός του

1 / 3