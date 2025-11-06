Βορίζια – Αδελφή 56χρονης: «Για εμάς δεν θα γίνει ξανά σασμός – Μπολιάζουν τα παιδιά για να πάρουν εκδίκηση»

Κανένα περιθώριο για σασμό, μεταξύ Φραγκιαδάκηδων και Καργάκηδων, δε δίνει η αδελφή της 56χρονης που σκοτώθηκε στο μακελειό του Σαββάτου στα Βορίζια.

«Η επόμενη ημέρα για εμάς είναι πολύ δύσκολη», είπε στο MEGA η Γεωργία Φραγκιαδάκη, αδερφή της 56χρονης Ευαγγελίας.

«Η αδερφή μου δεν έφταιγε, ήταν τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο. Χωρίς να φταίει την πλήρωσε. Τραυματίστηκα εγώ, δεν με νοιάζει για το χέρι μου. Την αδερφή μου δεν μπορούμε να τη γυρίσουμε πίσω. Δεν τους προκαλέσαμε, συνέχεια αυτοί μας προκαλούν και τώρα χωρίς να κάνουμε κάτι, έριξαν δυναμίτη στο σπίτι του ανιψιού μου», πρόσθεσε και στη συνέχεια απέκλεισε το σενάριο σασμού…

«Στην Κρήτη γι’ αυτό τον λόγο κάνουμε σασμούς, για να μαλακώνουν αυτές οι ιστορίες. Εάν εσύ δεν τηρείς τον λόγο σου… Για εμάς δεν νομίζω να γίνει ξανά σασμός. Δεν τους προκαλούμε. Έχουμε μιλήσει, τα έχουν βρει υποτίθεται, ότι δεν θα ξαναπροκαλέσουν. Εμένα με νοιάζει η αδερφή μου που πήγε στο χώμα χωρίς να φταίει. Ο καθένας στο σπίτι του. Εμείς δεν θα προκαλέσουμε, το είπαμε από την αρχή. Εάν αυτοί προκαλέσουν εννοείται ότι και η μία πλευρά θα κλαίει και η άλλη. Δεν μπορούμε να κάτσουμε έτσι».

Η κατάσταση είναι έκρυθμη και στις δύο οικογένειες, με την αδελφή της Φραγκιαδάκη να αναφέρει πως στο άλλο «στρατόπεδο» μαθαίνουν από τώρα τα παιδιά να τους μισούν ώστε να εκδικηθούν όταν θα έρθει η ώρα.

«Θέλουν να παίρνουν εκδίκηση και μπολιάζουν τα παιδιά, ιδίως τα αγόρια, να πάρουν εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα τους», είπε χαρακτηριστικά.

