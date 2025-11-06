Η άφιξη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη χώρα μας αποτέλεσε για ημέρες βασικό θέμα συζήτησης στα ΜΜΕ, καθώς η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ήρθε για να επιβεβαιώσει τη δυναμική των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, οι οποίες, όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, βρίσκονται «σε ιστορικά υψηλά».

Παράλληλα, η άφιξή της στη χώρα μας αναπτέρωσε τις ελπίδες των γουνοποιών της Καστοριάς, αφού η νέα πρέσβης δείχνει μια προτίμηση στα φυσικά προϊόντα και δη τα γούνινα πανωφόρια.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σταμάτησαν οι εξαγωγές προς τις δύο χώρες. Όπως εξήγησε και στο topontiki.gr, ο πρόεδρος της ελληνικής ομοσπονδίας γούνας, κ. Άκης Τσούκας, το μεγαλύτερο πλήγμα για τον κλάδο προήλθε από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς πρόκειται για τους δύο πελάτες προς τους οποίους εξαγόταν το 90% της καστοριανής παραγωγής.

«Από τις 1.200 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στον κλάδο έχουν απομείνει γύρω στις 500. Μέσα σε τρία χρόνια έγινε η μεγαλύτερη ζημιά των τελευταίων πενήντα ετών. Υπήρξαν επιδοτούμενα προγράμματα για την ενίσχυση των γουνοπαραγωγών. Η ελληνική κυβέρνηση ήταν δίπλα μας, είμαστε σε συζήτηση για έναν τρίτο κύκλο ενισχύσεων. Μην ξεχνάτε ότι ήμασταν 3,5 χρόνια σε αναστολή εργασίας», πρόσθεσε.

Οι επιχειρηματίες χρειάζονται περισσότερα για να βγουν από τη δυσχερή θέση και προσδοκούν στη συνδρομή της κ. Γκιλφόιλ. Σύμφωνα με τον κ. Τσούκα, υπάρχει αισιοδοξία ότι η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ, θα δώσει το παρόν στην 51η έκθεση γούνας που θα πραγματοποιηθεί 16-19 Απριλίου στην Καστοριά.

Όπως είπε «είμαστε αισιόδοξοι για την παρουσία της, γιατί η Καστοριά έχει τον 2ο μεγαλύτερο ελληνοαμερικανικό σύνδεσμο στην Ελλάδα. Βασιζόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους, να βοηθήσουν την πόλη. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη, γιατί καταγράφεται υψηλό ποσοστό ανεργίας στην περιοχή».

Ο κ. Τσούκας θέλοντας να δείξει τη σημασία που έχει το εμπόριο γούνας όχι μόνο για την τοπική οικονομία, αλλά και γενικότερα για την Ελλάδα, σημείωσε πως «είμαστε η 2η μεγαλύτερη παραγωγική χωρά και 1η στη μεταποίηση γούνας στον δυτικό κόσμο».

Τέλος, στάθηκε στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν κίνητρα για να μείνουν οι νέοι άνθρωποι στον τόπο, καθώς οι μισοί εργαζόμενοι του κλάδου της γούνας, δουλεύουν σεζόν για να τα βγάλουν πέρα.

