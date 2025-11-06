search
ΕΛΛΑΔΑ

06.11.2025 23:27

Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Φωτιά σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο

06.11.2025 23:27
pirosvestiki-new
φωτογραφία αρχείου

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο.

Η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από την κουζίνα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα.

kimberly
ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Τιμή μου να υπηρετώ σαν πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα» – Οι φωτογραφίες που ανέβασε στα social media

mik tzager
LIFESTYLE

Στην Κρήτη ο Μικ Τζάγκερ: Ο Θρύλος της ροκ ανέβασε φωτογραφίες από την επίσκεψή του στην Κνωσό (Photos)

brussels airport drone
ΚΟΣΜΟΣ

Ανεστάλη ξανά η λειτουργία του αεροδρομίου των Βρυξελλών λόγω drone που θεάθηκε στην περιοχή – Έκτακτα μέτρα από το Βέλγιο

syria al sara syntgama -new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υπερψήφισε την άρση των κυρώσεων σε βάρος του μεταβατικού προέδρου της Συρίας

pirosvestiki-new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Φωτιά σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο

katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

nikos-karvelas-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων» (Videos)

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

karalis- tsitsipas oaka 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Καραλής, Τσιτσιπάς, Μιλουτίνοφ πήγαν, μεταξύ άλλων, να τον δουν στο Telekom Center Athens (Photos)

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

