Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Φωτιά σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο.
Η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από την κουζίνα.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα.
