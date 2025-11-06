Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Φωτιά σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο.

Η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από την κουζίνα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Διαβάστε επίσης

Βορίζια: Πώς «έδεσαν» τους δύο εμπλεκόμενους στο βίντεο με το καλάσνικοφ – Στη φυλακή οι τραυματίες του ΠΑΓΝΗ, ενδείξεις και για άλλο άτομο

Ναυάγιο στην Πύλο: Ποινική δίωξη στον αρχηγό του Λιμενικού και άλλους τρεις ανώτερους αξιωματικούς

Βόλος:Έναν χρόνο φυλακή σε 61χρονη που «βομβάρδιζε» με ερωτικά μηνύματα 68χρονη