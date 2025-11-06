Βόλος:Έναν χρόνο φυλακή σε 61χρονη που «βομβάρδιζε» με ερωτικά μηνύματα 68χρονη

Ποινή φυλάκισης ενός έτους, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως επέβαλε το δικαστήριο του Βόλου σε 61χρονη, που επί τρεις μήνες έστελνε μηνύματα και εμφανιζόταν όπου σύχναζε 68χρονη, προκειμένου να την πείσει να συνάψουν ερωτική σχέση.

Η έφεση διατηρεί ανασταλτικό αποτέλεσμα υπό τον όρο η 61χρονη να μην ξανά προσεγγίσει την παθούσα και να διακόψει κάθε επικοινωνία μαζί της.

Η ερωτική «πολιορκία» διήρκησε από τις 14 Μαΐου έως τις 30 Αυγούστου 2022, σύμφωνα με το gegonotanews.gr.

Λέει ότι ήθελε να γίνουν φίλες

H παθούσα λάμβανε διαρκώς μηνύματα ερωτικού περιεχομένου στο κινητό της από την 61χρονη. Η κατάσταση ωστόσο έφτασε στο απροχώρητο, όταν αντιλήφθηκε πως την παρακολουθεί.

Η υπόθεση έφθασε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου το μεσημέρι της Τετάρτης 6 Νοεμβρίου 2025. Η κατηγορούμενη, ισχυρίστηκε στο δικαστήριο πως σκοπός της, μέσω του «βομβαρδισμού» της 68χρονης με ερωτικά μηνύματα, ήταν να καταφέρει να την πείσει «να κάνουν παρέα», καθώς «ήθελε τη φιλία της».

Η παθούσα από την άλλη, κατέθεσε στο δικαστήριο πως δεν ήθελε να την ενοχλεί η 61χρονη και με τα όσα της έγραφε και έπραττε, την τρομοκρατούσε.

Διαβάστε επίσης

Βορίζια: Πώς «έδεσαν» τους δύο εμπλεκόμενους στο βίντεο με το καλάσνικοφ – Στη φυλακή οι τραυματίες του ΠΑΓΝΗ, ενδείξεις και για άλλο άτομο

Αλαλούμ με το τρένο που μπήκε σε λάθος γραμμή: Πινγκ πονγκ ευθυνών και άδειασμα Κυρανάκη και ΟΣΕ από Hellenic Train

Πάνος Ρούτσι: «Δεν θα υποστήριζα κίνημα υπό τη Μαρία Καρυστιανού – Θα ήταν καταστροφικό για τον αγώνα μας» (Video)