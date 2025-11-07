Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά τις εξαγγελίες Χρυσοχοΐδη για την οπλοκατοχή: «Επικοινωνιακό “ξέπλυμα” της κυβερνητικής ευθύνης»

Την αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσαν τα μέτρα που ανακοίνωσε σχετικά με την οπλοκατοχή ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στον απόηχο της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια του Ηρακλείου Κρήτης.

Τόσο το ΠΑΣΟΚ, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησαν την κυβέρνηση για έλλειψη ουσιαστικού σχεδίου με γνώμονα την πρόληψη, κάνοντας, μεταξύ άλλων, λόγο για «επικοινωνιακό “ξέπλυμα” της κυβερνητικής ευθύνης».

ΠΑΣΟΚ: Τώρα έμαθε το υπουργείο ότι υπάρχουν νταήδες;

«Για μια ακόμα φορά η κυβέρνηση τρέχει πίσω από τις εξελίξεις και τα τραγικά γεγονότα που συμβαίνουν σε τακτά και συχνά πλέον διαστήματα στη χώρα», ανέφερε σχετικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, και πρόσθεσε: «Ειδικότερα για το ζήτημα του τραγικού περιστατικού της Κρήτης, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προέβη σε βαρύγδουπες ανακοινώσεις για παρεμβάσεις, που έχουν καθυστερήσει με δραματικές συνέπειες. Τώρα έμαθε το υπουργείο ότι υπάρχουν νταήδες; Έπρεπε να συμβεί το μακελειό στα Βορίζια για να αντιληφθεί την ανάγκη παρουσίας ισχυρής αστυνομικής δύναμης;».

«Οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν, περιορίστηκαν στην αύξηση των μέτρων καταστολής και την αυστηροποίηση των ποινών, χωρίς μακροπρόθεσμο στρατηγικό και στοχευμένο σχέδιο με γνώμονα την πρόληψη και την παρέμβαση μέσα στην κοινωνία. Η ενίσχυση της αστυνόμευσης, η πρόβλεψη αυστηρού πλαισίου για την οπλοκατοχή, πρέπει να συνοδεύονται και από κοινωνιολογικά, εκπαιδευτικά, εργασιακά προγράμματα, όπως για παράδειγμα δημιουργική απασχόληση και επιμόρφωση (τμήματα ανηλίκων – ενηλίκων), σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και σύνδεση με σχολές με αντικείμενο τον τουρισμό, τη γεωργία και την κτηνοτροφία, εστίες πολιτισμού και αθλητισμού παντού. Για αυτήν την πτυχή σήμερα δεν ακούσαμε τίποτα», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Η Κρήτη είναι ο πολιτισμός της, η ιστορία της, το φιλότιμο, η φιλοξενία, η λεβεντιά. Αυτή την Κρήτη πρέπει να υπερασπιστούμε και να αποτρέψουμε να στοχοποιείται από τις μεμονωμένες πράξεις κάποιων», συμπλήρωσε ο ίδιος.

ΣΥΡΙΖΑ: Η Κρήτη δεν χρειάζεται «φωτοβολίδες», αλλά μόνιμο σχεδιασμό ασφάλειας

Στο ίδιο κλίμα και το σχετικό σχόλιο του τομεάρχη Οικονομικών & Ανάπτυξης της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, βουλευτή Ηρακλείου, Χάρη Μαμουλάκη.

Απαντώντας στις εξαγγελίες του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη από το Ηράκλειο, ο κ. Μαμουλάκης δήλωσε: «Μετά το μακελειό στα Βορίζια, η κυβέρνηση επιχειρεί ξανά να εμφανιστεί ως “λύτης” ενός προβλήματος που η ίδια άφησε να διογκωθεί. Αντί για πρόληψη και σοβαρό σχέδιο, βλέπουμε για ακόμη μία φορά άρον – άρον εξαγγελίες και εκ των υστέρων, με στόχο όχι την ασφάλεια των πολιτών αλλά το επικοινωνιακό “ξέπλυμα” της κυβερνητικής ευθύνης. Η εγκληματικότητα, η οπλοκατοχή και η οπλοχρησία στην Κρήτη δεν αντιμετωπίζονται με πρόχειρες ανακοινώσεις και εισαγόμενες ονομασίες τύπου “FBI”, αλλά με πολιτική βούληση, σχεδιασμό και στελέχωση των υπηρεσιών».

«Η πραγματικότητα που η κυβέρνηση κρύβει είναι αυτή που αποτυπώνεται τους τελευταίους μήνες και σίγουρα πολύ πριν την τραγωδία στα Βορίζια. Οι αστυνομικοί της Κρήτης προειδοποιούσαν δημόσια και με επιστολές στη φυσική και πολιτική ηγεσία της ΕΛΑΣ πως ο νομός Ηρακλείου χρειάζεται 1.600 αστυνομικούς και έχει λιγότερους από 750. Η κυβέρνηση αγνοούσε τις εκκλήσεις. Ξαφνικά – και μόνο μετά το μακελειό – “βρέθηκαν δυνάμεις”. Αυτό δεν λέγεται λύση. Λέγεται υποκρισία.

»Η Κρήτη δεν χρειάζεται “φωτοβολίδες”, αλλά μόνιμο σχεδιασμό ασφάλειας, θεσμική αποφασιστικότητα για τον έλεγχο των όπλων και ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης, η οποία πρέπει να βασίζεται σε 4 άξονες:

Άμεση ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών της Κρήτης με πραγματικά νούμερα, όχι με μετακινήσεις τριών ημερών για τα κανάλια. Προσλήψεις, οργανική κάλυψη θέσεων, λειτουργικές υποδομές, χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

Ουσιαστικός έλεγχος της οπλοκατοχής και επαναξιολόγηση των αδειών οπλοφορίας. Κεντρικό μητρώο, αποχαρακτηρισμός «συλλεκτικών» όπλων, αυστηρή εποπτεία στη μεταβίβαση και κατοχή. Όχι ποινές – βιτρίνα χωρίς εφαρμοστικούς μηχανισμούς.

Σχέδιο πρόληψης και κοινωνικής παρέμβασης για την εξάλειψη της οπλο-κουλτούρας. Εκπαιδευτικά προγράμματα, τοπικά δίκτυα πρόληψης, στήριξη σε ομάδες υψηλού ρίσκου και συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όχι αστυνομία – πυροσβέστης μετά τα συμβάντα.

Διαφάνεια, λογοδοσία και συμμετοχή της κοινωνίας στις λύσεις.

Οι Κρητικοί δεν είναι θεατές. Είναι οι πρώτοι που πλήττονται και πρέπει να είναι οι πρώτοι που ενημερώνονται. Η ασφάλεια δεν είναι υπηρεσία της κυβέρνησης, είναι δικαίωμα των πολιτών.

Σε κάθε περίπτωση, ως βουλευτής του Ηρακλείου και της Κρήτης δεν μπορώ να επιτρέψω τα τραγικά γεγονότα να μετατραπούν σε άλλοθι για επικοινωνιακά “πυροτεχνήματα”. Δηλώνω “παρών”, να “βάλουμε όλοι μαζί πλάτη”, για τον πραγματικό αφοπλισμό και την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας, αλλά με όρους πολιτικής ευθύνης και όχι τηλεοπτικής διαχείρισης.

Για να πάψει η Κρήτη μας να γίνεται πρωτοσέλιδο για τους λάθος λόγους, γιατί οι Κρητικοί και είναι και αξίζουν πολλά περισσότερα», πρόσθεσε ο ίδιος.

