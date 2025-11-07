search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

07.11.2025 23:34

Scope Ratings: Αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου

07.11.2025 23:34
Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Scope Ratings επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ και αναβάθμισε σε θετικές από σταθερές τις προοπτικές του.

Σημειώνεται ότι ο γερμανικός οίκος ήταν ο πρώτος που είχε δώσει στην Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα τον Αύγουστο του 2023 και αναβάθμισε το αξιόχρεό της εντός της επενδυτικής βαθμίδας τον Δεκέμβριο του 2024.

Η βελτίωση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας, η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και η μείωση του χρέους είναι οι βασικοί οδηγοί στην απόφαση του Scope να αναθεωρήσει σε θετικές τις προοπτικές.

Το υψηλό χρέος, οι διαρθρωτικοί περιορισμοί στην ανάπτυξη και ένα διαρκές έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο παραμένουν βασικές προκλήσεις, αναφέρει ο οίκος.

Η αναθεώρηση των προοπτικών αντανακλά:

  1. Τη βελτιωμένη ανθεκτικότητα σε εξωτερικά σοκ. Η ελληνική οικονομία έχει παρουσιάσει σταθερή ανάπτυξη και ανθεκτικότητα σε σοκ τα τελευταία χρόνια, με ανάπτυξη περίπου 2% το 2025, υψηλότερη σε σχέση με τις περισσότερες άλλες χώρες της ευρωζώνης. Η ισχυρή εγχώρια ζήτηση, ο δυναμικός τουρισμός και οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος NGEU συνεχίζουν να στηρίζουν την ανάπτυξη, ενώ οι μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, τη φορολογία και την αγορά εργασίας ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα. Ο τραπεζικός τομέας έχει ενισχυθεί περαιτέρω, ενισχύοντας τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
  2. Ισχυρή δυναμική του χρέους που υποστηρίζεται από συνετή δημοσιονομική διαχείριση. Τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας συνεχίζουν να υπερβαίνουν τους δημοσιονομικούς στόχους, με ένα πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης περίπου 0,6% του ΑΕΠ και πρωτογενές πλεόνασμα κοντά στο 3,6% να προβλέπεται για το 2025. Ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί από περίπου 145% του 2025 σε 122% το 2030, χάρη στην κατάρτιση με συντηρητικό τρόπο του προϋπολογισμού, τις ισχυρές επιδόσεις των εσόδων και μία μέτρια ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση διατηρεί ένα σημαντικό ταμειακό απόθεμα ύψους περίπου 42 δισ. ευρώ (περίπου 17 % του ΑΕΠ) και επωφελείται από μια δομή χρέους με μακρά διάρκεια και χαμηλό κόστος.

