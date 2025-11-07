Scope Ratings: Αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Scope Ratings επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ και αναβάθμισε σε θετικές από σταθερές τις προοπτικές του.
Σημειώνεται ότι ο γερμανικός οίκος ήταν ο πρώτος που είχε δώσει στην Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα τον Αύγουστο του 2023 και αναβάθμισε το αξιόχρεό της εντός της επενδυτικής βαθμίδας τον Δεκέμβριο του 2024.
Η βελτίωση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας, η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και η μείωση του χρέους είναι οι βασικοί οδηγοί στην απόφαση του Scope να αναθεωρήσει σε θετικές τις προοπτικές.
Το υψηλό χρέος, οι διαρθρωτικοί περιορισμοί στην ανάπτυξη και ένα διαρκές έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο παραμένουν βασικές προκλήσεις, αναφέρει ο οίκος.
Η αναθεώρηση των προοπτικών αντανακλά:
Διαβάστε επίσης:
«Καρατομήθηκε» από τη Μενδώνη η γενική διευθύντρια του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου
Μαρία Καρυστιανού: Ο περίεργος ρόλος, οι αντιφάσεις και τι επιδιώκει ο Καραχάλιος – Πώς ενέπλεξε Νικολόπουλο και Σαμαρά
Σκανδάμης για οπλοκατοχή: Φέρετε και μια διάταξη για τον κάθε Άδωνι Γεωργιάδη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.