07.11.2025 08:20

Θανατηφόρο τροχαίο στο Διδυμότειχο – Ένας νεκρός σε σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ

07.11.2025 08:20
φωτογραφία αρχείου
φωτογραφία αρχείου

Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό, σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (7/11) στην περιοχή του Διδυμότειχου.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 5:30 στον κόμβο Θυρέας επί του κάθετου οδικού άξονα Αρδανίου – Ορμενίου, όταν συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά ένα φορτηγό με κατεύθυνση προς Διδυμότειχ , το οποίο μετέφερε οικοδομικά υλικά, με ένα ΙΧ με κατεύθυνση προς Ορεστιάδα.

Από τη σύγκρουση ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου, ενώ απεγκλωβίστηκε και ο οδηγός του φορτηγού ο οποίος έχει τις αισθήσεις του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τους μετέφερε διαδοχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Από την σύγκρουση αναποδογύρισε το φορτηγό αυτοκίνητο με αποτέλεσμα ο δρόμος να γεμίσει μεγάλη ποσότητα αμμοχάλικου. Για το λόγο αυτό η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω του παράδρομου Θυρέας προς Ορεστιάδα και μέσω Πυθίου αν κινείται κανείς προς Διδυμότειχο. Αυτή την ώρα καθαρίζεται ο δρόμος ώστε να δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία.

