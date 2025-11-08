Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία και Ουκρανία ενώνονται για ενεργειακή ανεξαρτησία μέσω νέων διαδρομών

Μια νέα σελίδα στην ενεργειακή ενοποίηση της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης γράφτηκε στην Αθήνα, όπου οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου των Ελλάδας (ΔΕΣΦΑ), Βουλγαρίας (Bulgartransgaz EAD), Ρουμανίας (Transgaz SA), Μολδαβίας (Vestmoldtransgaz SRL) και Ουκρανίας (Gas TSO of Ukraine), μαζί με τον ICGB AD, διαχειριστή του Διασυνδετήριου Αγωγού Ελλάδας–Βουλγαρίας, υπέγραψαν κοινή επιστολή προς τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας για την έγκριση δύο νέων διασυνοριακών προϊόντων δυναμικότητας — Route 2 και Route 3.

Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τον Κάθετο Διάδρομο Φυσικού Αερίου και την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης, προσφέροντας νέες διαδρομές για τη μεταφορά LNG και αερίου από την Κασπία προς την Ουκρανία και τη Μολδαβία μέσω της Ελλάδας και των Βαλκανίων.

Η υπογραφή της κοινής επιστολής πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Υπουργικής Συνάντησης της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας (P-TEC), που διεξήχθη στην Αθήνα στις 6–7 Νοεμβρίου, παρουσία του Υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, του Υπουργού Εσωτερικών Doug Burgum, ανώτερων Αμερικανών αξιωματούχων και των Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας, Βουλγαρίας, Μολδαβίας και Ουκρανίας, καθώς και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης της Ρουμανίας.

Οι Διαχειριστές ζητούν από τις ρυθμιστικές αρχές την έγκριση των νέων προϊόντων έως τον Απρίλιο του 2026, ώστε να προσφέρονται ταυτόχρονα με τα υφιστάμενα Route 1, Route 2 και Route 3 σε ανταγωνιστικές δημοπρασίες. Προβλέπονται εκπτώσεις 25% έως 50% στα σημεία διασύνδεσης για να ενθαρρυνθεί η εμπορική αξιοποίηση της νέας δυναμικότητας.

Ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και της διασυνδεσιμότητας

Τα νέα προϊόντα Route 2 και Route 3 θα βελτιώσουν τη ροή φυσικού αερίου από τα ελληνικά τερματικά LNG — Ρεβυθούσσα και FSRU Αλεξανδρούπολης — προς τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, ενισχύοντας την ασφάλεια εφοδιασμού και τη διαφοροποίηση πηγών.

Το Route 2 ξεκινά από το σημείο Αμφιτρίτη στο δίκτυο του ΔΕΣΦΑ και διασχίζει τον αγωγό Ελλάδας–Βουλγαρίας (ICGB).

Το Route 3 ξεκινά από το σημείο σύνδεσης ICGB–TAP, ακολουθώντας παρόμοια διαδρομή μέσω του Διαδρόμου Trans-Balkan.

Η υλοποίηση των διαδρομών θα διευκολύνει τη μεταφορά LNG προς την Ουκρανία, θα αυξήσει τη δυναμικότητα στο σημείο Negru Voda–Kardam από 5,03 σε 9,41 δισ. κυβικά μέτρα/έτος, και θα επιτρέψει τη διοχέτευση φυσικού αερίου από ΗΠΑ, Κασπία και Ανατολική Μεσόγειο προς την Κεντρική Ευρώπη.

Τι δήλωσαν οι επικεφαλής:

Maria Rita Galli, CEO του ΔΕΣΦΑ: «Η πρωτοβουλία για τα Route 2 και 3 αποτελεί ουσιαστικό βήμα προς μια ανθεκτική και διασυνδεδεμένη ενεργειακή Ευρώπη. Με την πλήρη αξιοποίηση των ελληνικών υποδομών LNG, η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της ως βασική ενεργειακή πύλη της ηπείρου, προσφέροντας ευέλικτες ροές από Νότο προς Βορρά και αξιόπιστη πρόσβαση σε διαφοροποιημένες πηγές ενέργειας».

Teodora Georgieva και George Satlas, Εκτελεστικοί Διευθυντές του ICGB: «Ο αγωγός Ελλάδας–Βουλγαρίας βρίσκεται στον πυρήνα των νέων διαδρομών. Με τα Route 2 και 3, δημιουργούμε ευέλικτες επιλογές μεταφοράς φυσικού αερίου και στηρίζουμε την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης, αξιοποιώντας LNG και πόρους της Κασπίας».

Vladimir Malinov, CEO της Bulgartransgaz: «Τα τρία νέα προϊόντα δυναμικότητας συνιστούν πράξη αλληλεγγύης προς την Ουκρανία, ενισχύοντας την ασφάλεια εφοδιασμού και προσφέροντας προσιτές και ανταγωνιστικές τιμές φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενόψει της πλήρους απαγόρευσης του ρωσικού αερίου».

Ion Sterian, Γενικός Διευθυντής της Transgaz: «Από το 2016, η Ρουμανία ηγείται των πρωτοβουλιών για τον Κάθετο Διάδρομο. Η νέα συμφωνία αποτελεί αποφασιστικό βήμα για τη μεταφορά φυσικού αερίου από διαφοροποιημένες πηγές προς την Ουκρανία, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και μειώνοντας την εξάρτηση από τη Ρωσία».

Vladyslav Medvediev, CEO της Gas TSO of Ukraine: «Οι νέες διαδρομές προσφέρουν εμπορικές ευκαιρίες και ασφάλεια εφοδιασμού για την Ουκρανία, επιτρέποντας τη ροή φυσικού αερίου από εναλλακτικές πηγές σε ανταγωνιστικές τιμές».

Η σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χαρακτηρίσει τον αγωγό Trans-Balkan κρίσιμο στοιχείο της στρατηγικής για την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Η έγκριση των Route 2 και 3 ενισχύει αυτή την κατεύθυνση, ενοποιώντας τις ενεργειακές αγορές της περιοχής και ενδυναμώνοντας τον ρόλο της Ελλάδας και των Βαλκανίων ως ενεργειακού διαδρόμου της Ευρώπης.

Συνολικά, η συμφωνία για τα Route 2 και 3 δεν αποτελεί απλώς τεχνική πρωτοβουλία, αλλά στρατηγικό βήμα για την ενεργειακή κυριαρχία της Ευρώπης, προσφέροντας ανθεκτικότητα, διαφοροποίηση και σταθερότητα στην προμήθεια φυσικού αερίου σε μια εποχή γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.

Διαβάστε επίσης:

Απέλπιδα προσπάθεια της Euronext να σώσει τη δημόσια πρόταση για την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Συμφωνία ATLANTIC – SEE LNG TRADE και Venture Global για την προμήθεια LNG

Miele: Τρέχει με 14% ανάπτυξη στην Ελλάδα – Στο 2%-2,5% ανεβαίνει συνολικά η αγορά ηλεκτρικών ειδών