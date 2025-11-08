Τους ισχυρισμούς του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ότι το τρένο στη Σίνδο δεν μπήκε σε λάθος γραμμή, αλλά σε λάθος χάραξη έρχεται να επιβεβαιώσει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης (Σωματείο Μηχανοδηγών), Κώστας Γενιδούνιας.

Το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε την ανησυχία των επιβατών της αμαξοστοιχίας, καθώς οι ίδιοι κατήγγειλαν το συμβάν σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, φοβούμενοι κάποια σύγκρουση με διερχόμενο τρένο.

Από τη δική του πλευρά, ο ΟΣΕ διάψευσε τις καταγγελίες και τα δημοσιεύματα, υποστηρίζοντας πως «καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή», και άφησε αιχμές κατά της Hellenic Train, αναφέροντας πως «στις περιπτώσεις ελεγχόμενης χάραξης για αλλαγή τροχιάς ή ελεγχόμενης παλινδρόμησης, το προσωπικό της αμαξοστοιχίας οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα και μετ’ επιτάσεως τους επιβάτες για την αλλαγή πορείας».

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών εξέφρασε την άποψη ότι δεν έγινε κάτι λάθος: «Όταν μια διαδρομή χαράσσεται με τηλεδιοίκηση αυτομάτως ενεργοποιούνται τα φωτοσήματα (φανάρια) και δεν μπορεί να μπει κανένα άλλο τρένο στην ίδια γραμμή. Στη Σίνδο έχουμε 4 γραμμές, 2 ανόδου και 2 καθόδου και όπως φαίνεται και στο video, η προγραμματισμένη οπισθοπορεία έγινε για να μπορέσουν να αποβιβαστούν επιβάτες στην αποβάθρα του προαστιακού σταθμού. Η συνολική απόσταση μεταξύ των δύο «κλειδιών» του σταθμού είναι περίπου 800 μέτρα».

Δίνοντας τη δική του οπτική για το τι πραγματικά συνέβη με την πορεία της αμαξοστοιχίας 2591 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα), ο κ. Γενιδούνιας μιλώντας στο topontiki.gr, αποκάλυψε ότι το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή.

Αναλύοντας το συμβάν, μας ενημέρωσε ότι «ο μηχανοδηγός σταμάτησε αμέσως με το που κατάλαβε τι συμβαίνει και ειδοποίησε. Ίσως θα έπρεπε να ειδοποιήσει νωρίτερα». Όσον αφορά την αντίδραση του κόσμου, ανέφερε πως «δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε, καθώς όταν βλέπεις ένα τρένο να πηγαίνει προς τα πίσω, είναι λογικό να αγχώνεσαι και να φοβάσαι».

«Η ενημέρωση που έχουμε προς το παρόν είναι ότι το τρένο άρχισε να πηγαίνει προς τα πίσω γιατί υπήρχε πρόβλημα με το κλειδί. Αυτό τουλάχιστον είπε ο σταθμάρχης. Αν όντως το τρένο είχε μπει σε λάθος γραμμή, θα άναβε κατευθείαν κόκκινο φανάρι (φωτοσήματα), μιας και πρόκειται για ένα σημείο που λειτουργεί η τηλεδιοίκηση, σε αντίθεση με τα Τέμπη», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, σημείωσε πως ο οδηγός έβαλε το τρένο σε γραμμή που δεν υπήρχαν αποβάθρες. Άρα, δεν υπήρχε κάποιος άμεσος κίνδυνος. «Ο ΟΣΕ πρέπει να εξετάσει με προσοχή τι συνέβη, καθώς αυτό το περιστατικό είναι εξαιρετικά σπάνιο», τόνισε ο κ. Γενιδούνιας.

Σχολιάζοντας και τη γενικότερη κατάσταση στον σιδηρόδρομο είπε τα εξής: «αυτή τη στιγμή υπολειτουργεί, αφού οι περισσότερες γραμμές είναι κλειστές. Στη συγκεκριμένη γραμμή γίνονται κάποια έργα, αλλά και αυτά με καθυστέρηση 2 ετών. Περιμένουμε να προχωρήσουν τα έργα, καθώς έχουμε ενημερώσει τον κ. Κυρανάκη. Υπάρχει μια επικοινωνία, αλλά πρέπει να δούμε πρόοδο».

