66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Μικρό ημερολόγιο

Με την απονομή των βραβείων σήμερα, κλείνει το «φωτεινό δεκαήμερο» της Θεσσαλονίκης, αυτό του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, που τη φέρνει για λίγες ημέρες πρωταγωνίστρια, ακόμη και πέρα από τα εγχώρια κινηματογραφικά σύνορα. Βέβαια, δεν είναι ακριβώς η απονομή των βραβείων αυτή που καθιστά το Φεστιβάλ κέντρο των δρώμενων της έβδομης τέχνης, γι’ αυτό και η σχετική απονομή λαμβάνει χώρα σε μια παράλληλη αίθουσα, αυτόν της Αποθήκης Γ’ στο λιμάνι και μάλιστα μέρα μεσημέρι.

Αυτό καθ’ εαυτό το διαγωνιστικό τμήμα, με πρωτοεμφανιζόμενους σκηνοθέτες, άγνωστα ονόματα ως επί το πλείστον, δεν είναι αυτό που συγκεντρώνει το κινηματογραφόφιλο ενδιαφέρον. Ωστόσο, οι αίθουσες ήσαν γεμάτες, το κοινό της Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκε πρόθυμα στην πρόσκληση και η έκταση από την πλατεία Αριστοτέλους ως το λιμάνι αποτέλεσε για μια ακόμη φορά κάτι σαν τεράστια κινηματογραφική αίθουσα προβολών.

Συνήθως, έτσι και φέτος, είναι κάποια παράλληλα γεγονότα αυτά που συγκέντρωσαν τα βλέμματα κοινού και επαγγελματιών. Οι ταινίες μετρήθηκαν και βρέθηκαν 278, οι περισσότερες από αυτές «sold out», ωστόσο οι αίθουσες πολλές φορές όχι γεμάτες. Κι αυτό επειδή πολλά εισιτήρια (ιδίως δημοσιογραφικά) είχαν προ κρατηθεί, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης ή αλλαγής τους, ώστε να αναπληρωθούν τα κενά. Ίσως ο υπέρογκος (θα λέγαμε και δυσανάλογος για ένα τέτοιο φεστιβάλ) αριθμός ταινιών να δημιουργεί οργανωτικά προβλήματα, σε σχέση με τα εισιτήρια εισόδου και να εμφανίζεται η σχετική δυσπραγία στον τρόπο διάθεσής τους. Κάποιες στιγμές, ιδιαίτερα σημαντικές έγραψαν με τον τρόπο τους την ιστορία του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου: Πέρα από τη σχετική γκρίνια, ωστόσο, υπήρχε ο θρίαμβος του κινηματογράφου, όχι μόνον επί της οθόνης, αλλά και γύρω από αυτήν με σημαντικές παρουσίες κινηματογραφανθρώπων, αλλά και παράλληλων γεγονότων. Όπως αυτή της Ιζαμπέλ Ιπέρ, η οποία παρευρέθηκε για δεύτερη φορά στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την προβολή της τελευταίας της ταινίας «Η πιο πλούσια γυναίκα στον κόσμο», με αφορμή το «σκάνδαλο Μπετανκούρ», το οποίο συγκλόνισε κάποια στιγμή τη Γαλλία.

Συγχρόνως, παρέδωσε ένα masterclass, όπου ανέφερε: «Η πρώτη φορά που στάθηκα μπροστά σε κάμερα ήταν στα τέσσερά μου χρόνια, μπροστά στη super 8 του πατέρα μου. Δεν διαχώρισα ποτέ την υποκριτική μεταξύ θεάτρου και κινηματογράφου. Από μικρή δούλεψα στις παραστάσεις του μάγου του γερμανικού θεάτρου Πέτερσεν Τσάντεκ και εκτός από τον κινηματογράφο, πάντα μου αρέσει να δουλεύω και στο θέατρο».

Ο σπουδαίος διευθυντής φωτογραφίας Φρέντρικ Ελμς παραδίδει masterclass στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου: Πάλι με αφορμή μια ταινία, αυτήν της πρεμιέρας, το «Father mother sister brother» του Τζιμ Τζάρμους, το Χρυσό Λιοντάρι της φετινής Βενετίας, βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη ο θρυλικός διευθυντής φωτογραφίας, ο Φρέντρικ Έλμς.

Στο masterclass το οποίο παρέδωσε, ξεκίνησε με αποσπάσματα από το «Μπλε βελούδο» του Ντέιβιντ Λιντς, έργο του 1986.

«Θα ήθελα να πάρω όλα τα εύσημα για την εκπληκτική δουλειά στη φωτογραφία της ταινίας, αλλά η μισή δουλειά ανήκει στον Ντέιβιντ Λιντς, αυτός είχε προκαθορίσει τα πάντα. Έτσι είναι οι διευθυντές φωτογραφίας, ακολουθούν τις εντολές των σκηνοθετών». Ο Φρέντρικ Ελμς έκανε τη φωτογραφία σε ταινίες, όπως η οσκαρική «Παγοθύελλα», το 1997, το «Paterson» του Τζιμ Τζάρμους και στην «Ατίθαση καρδιά» του Ντέιβιντ Λιντς. Άφησέ το φως του…και στη Θεσσαλονίκη.

Ο Καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ορέστης Ανδρεαδάκης, κατά την απονομή τιμητικού Χρυσού Αλέξανδρου στον Γιώργο Τσεμπερόπουλο

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου: Τιμάται με τον «Χρυσό Αλέξανδρο», για το σύνολο της προσφοράς του στον κινηματογράφο ο σκηνοθέτης Γιώργος Τσεμπερόπουλος, ο οποίος με αφορμή την πρόσφατη ταινία για τον Στέλιο Καζαντζίδη απέδειξε ότι κι αυτός «υπάρχει».

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής Ορέστης Ανδρεαδάκης, αποδίδοντας το τιμητικό βραβείο στον Τσεμπερόπουλο, τού απευθύνει τον λόγο, αναφέροντας: «Οι ταινίες αποτελούν ένα μωσαϊκό από χαρακτήρες, συγχρόνως όμως διατρέχουν την ιστορία της Ελλάδας».

Ο Λευκός Πύργος ανακηρύσσεται μνημείο ευρωπαϊκής κινηματογραφικής κληρονομιάς, για το γυρίσμα του «Τοπίου στην ομίχλη», του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Φωτογραφία από την τοποθέτηση του τοπόσημου, όπου δεύτερη από αριστερά διακρίνεται η σύζυγος του δημιουργού, Φοίβη Οικονομοπούλου

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου: Ο Λευκός Πύργος εντάσσεται στα μνημεία ευρωπαϊκής κινηματογραφικής κληρονομιάς, όπως τα επιλέγει η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, όπως συνέβη με την Φοντάνα ντι Τρέβι ( ελέω Φελίνι) και τα σκαλιά της Οδησσού, όπου γυρίστηκε η αρχετυπική σκηνή στο «Θωρηκτό Ποτέμκιν» ή το καφέ της «Αμελί» στη Μονμάρτρη και το νησί Φάρο του Μπέργκμαν. Το «Τοπίο στην ομίχλη» του Θόδωρου Αγγελόπουλου ήταν αυτό που χάρισε τη σχετική τιμή στον Λευκό Πύργο, σε μια κλειστή τελετή, με «κλειστό προσκλητήριο» εβδομήντα ατόμων, τα περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου.

Συναντήσαμε τη Φοίβη Οικονομοπούλου Αγγελοπούλου λίγο μετά την τελετή, μιλήσαμε μαζί της και μας εκδήλωσε την πίκρα της για το γεγονός ότι δεν αποδόθηκε η δέουσα σημασία και προβολή στην εκδήλωση, η οποία τελέσθηκε «εν κρυπτώ και παρά βύστω». Η απάντηση Μάς επεσήμανε πως τελετές και άνθρωποι παρέρχονται όχι όμως τα μνημεία τους και τα έργα τους, κι αυτό είναι που έχει σημασία. Όπως, άλλωστε και οι ταινίες, που θα αφήσει πίσω του το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

