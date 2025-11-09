search
09.11.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

09.11.2025 17:01

Δεν είχε δικαίωμα ψήφου στην ΚΕΔΕ, λέει η Καναβάκη – Η επιστολή της στο topontiki.gr

09.11.2025 17:01
kede1

Με επιστολή της η Μαρία Καναβάκη, μέλος του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και δημοτική σύμβουλος, επικεφαλής μειοψηφούσας παράταξης στο Ηράκλειο, διευκρινίζει ότι στην ψηφοφορία στο συνέδριο της ΚΕΔΕ δεν είχε δικαίωμα ψήφου. Και απορρίπτει τα όσα γράφτηκαν οι απείχε.

Η επιστολή της στο topontiki.gr:

Μου κάνει αλγεινή εντύπωση το σημερινό δημοσίευμά σας που αναφέρει ότι “απείχα” από την χθεσινή ψηφοφορία του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ και δηλώνω τα ακόλουθα:

1ον: Εξαρχής ήταν προγραμματισμένη η επιστροφή μου από την Αλεξανδρούπολη το Σάββατο 8/11/25 νωρίς το πρωί, διότι  για οικογενειακούς λόγους έπρεπε να γυρίσω στο Ηράκλειο και ήταν γνωστό ότι δεν θα ήμουν παρούσα κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

2ον: Στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ συμμετείχα με την ιδιότητα μου ως μέλος του ΔΣ της ΠΕΔ Κρήτης κι όχι ως εκπρόσωπος της στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ, άρα δεν είχα δικαίωμα ψήφου.

3ον: Κατά τη συνεδρίαση της Παράταξης “Αυτοδιοίκηση Τώρα” την Πέμπτη 6/11/25, που με ανάταση χειρός δήλωσαν την παραμονή τους όσοι θα έμεναν στο Συνέδριο έως την ψηφοφορία, εγώ δεν σήκωσα το χέρι μου με δεδομένα φυσικά τα παραπάνω.

Επομένως, διαψεύδω τη συγκεκριμένη “παρα-πληροφορία” που ενδεχομένως ή και προφανώς να είχε σκοπιμότητα από την πλευρά της πηγής της και σας ζητώ την αποκατάσταση της αλήθειας σε ό,τι με αφορά».

