search
ΚΥΡΙΑΚΗ 09.11.2025 22:58
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.11.2025 21:01

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1: Σε εξέλιξη το μεγάλο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής – Live η εξέλιξη του αγώνα

09.11.2025 21:01
panathinaikos-paok

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ρίχνουν την αυλαία της 10ης αγωνιστικής στην Super League.

Ο δικέφαλος του βορρά είναι σε εξαιρετική κατάσταση και θέλει να κερδίσει άλλο ένα ντέρμπι για να παραμείνει στη κορυφή της βαθμολογίας. Από την άλλη οι «πράσινοι» μετά την ήττα από τον Βόλο, δεν έχουν περιθώρια για γκέλα.

Οι 11αδες:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Γεντβάι, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τζούρισιτς, Τετέ, Ζαρουρί, Πάντοβιτς

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.

Δείτε την εξέλιξη του αγώνα:

Τελικό 2-1 ο Παναθηναϊκός, μεγάλη νίκη

85′ Φάση διαρκείας στην εστία του Παναθηναϊκού, με υπερένταση διώχνουν οι αμυντικοί

61′ ΓΚΟΛ: Ο ΠΑΟΚ μειώνει με τρομερή ατομική ενέργεια του Κωνσταντέλια που μειώνει σε 2-1 με σουτ στο… γάμα

52′: Ευκαιρια με Γιακουμάκη, η μπάλα κοντράρει και καταλήγει κόρνερ

Ημίχρονο 2-0 ο Παναθηναϊκός

42′ Ωραία ενέργεια ο Τζουρισιτς,χάνει ευκαιρία ο Παναθηναϊκός

31′ ΓΚΟΛ: 2-0 με κεραυνό του Γεντβάι, άγαλμα έμεινε ο Τσιφτσής!

26΄Δοκάρι ο Τετέ, μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

20′ ΓΚΟΛ: Ενέργεια του Κυριακόπουλου, ο Πάντοβιτς σε κενή εστία κάνει το 1-0 για τον Παναθηναϊκό!

13′ O Σιώπης απομάκρυνε τη μπάλα και λίγο έλειψε να… σκοράρει!

2′ Σουτ του Τετέ, αρκετά άστοχο

Σέντρα στο παιχνίδι

Διαβάστε επίσης:

ΟΦΗ-ΑΕΚ 0-1: Καθάρισε και πάλι ο Πινέδα για την Ένωση

Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός 5-2: Σαρωτικοί ξανά οι Βοιωτοί, διέλυσαν τους ουραγούς

Νόβακ Τζόκοβιτς: Η χαλαρή του Κυριακή στη Γλυφάδα με την οικογένειά του (Photo)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
panathinaikos-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1: Τεράστιο τρίποντο και βαθμολογική ανάσα για το «τριφύλλι»

vrohi
ΕΛΛΑΔΑ

Ποδαρικό με κακοκαιρία για τη νέα εβδομάδα: Βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα

omada_alitheias_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Καταδίκη για το γκαζάκι ασφαλώς, αλλά παιδικός σταθμός στις 6 το πρωί Σαββάτου;

sarkozi new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Τη Δευτέρα η εξέταση του αιτήματος αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί

vizika
MEDIA

Θρήνος στην αθλητική δημοσιογραφία – Απεβίωσε η Αγγελική Βύζικα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Άχαστο» το «Σόι σου» για 2η εβδομάδα - ...Σάρωσαν «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» στην prime time

fisiko_aerio_simfonia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από τα πανηγύρια: Τι σημαίνει η συμφωνία για το αμερικανικό LNG και η πραγματική επίδραση για την Ελλάδα

astynomikoi kriti- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Aνώγεια: Όταν υπογράφτηκε, πριν 20 χρόνια, διακήρυξη κατά της οπλοφορίας- οπλοχρησίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 09.11.2025 22:58
panathinaikos-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1: Τεράστιο τρίποντο και βαθμολογική ανάσα για το «τριφύλλι»

vrohi
ΕΛΛΑΔΑ

Ποδαρικό με κακοκαιρία για τη νέα εβδομάδα: Βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα

omada_alitheias_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Καταδίκη για το γκαζάκι ασφαλώς, αλλά παιδικός σταθμός στις 6 το πρωί Σαββάτου;

1 / 3