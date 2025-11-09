Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1: Σε εξέλιξη το μεγάλο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής – Live η εξέλιξη του αγώνα

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ρίχνουν την αυλαία της 10ης αγωνιστικής στην Super League.

Ο δικέφαλος του βορρά είναι σε εξαιρετική κατάσταση και θέλει να κερδίσει άλλο ένα ντέρμπι για να παραμείνει στη κορυφή της βαθμολογίας. Από την άλλη οι «πράσινοι» μετά την ήττα από τον Βόλο, δεν έχουν περιθώρια για γκέλα.

Οι 11αδες:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Γεντβάι, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τζούρισιτς, Τετέ, Ζαρουρί, Πάντοβιτς

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.

Δείτε την εξέλιξη του αγώνα:

Τελικό 2-1 ο Παναθηναϊκός, μεγάλη νίκη

85′ Φάση διαρκείας στην εστία του Παναθηναϊκού, με υπερένταση διώχνουν οι αμυντικοί

61′ ΓΚΟΛ: Ο ΠΑΟΚ μειώνει με τρομερή ατομική ενέργεια του Κωνσταντέλια που μειώνει σε 2-1 με σουτ στο… γάμα

52′: Ευκαιρια με Γιακουμάκη, η μπάλα κοντράρει και καταλήγει κόρνερ

Ημίχρονο 2-0 ο Παναθηναϊκός

42′ Ωραία ενέργεια ο Τζουρισιτς,χάνει ευκαιρία ο Παναθηναϊκός

31′ ΓΚΟΛ: 2-0 με κεραυνό του Γεντβάι, άγαλμα έμεινε ο Τσιφτσής!

26΄Δοκάρι ο Τετέ, μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

20′ ΓΚΟΛ: Ενέργεια του Κυριακόπουλου, ο Πάντοβιτς σε κενή εστία κάνει το 1-0 για τον Παναθηναϊκό!

13′ O Σιώπης απομάκρυνε τη μπάλα και λίγο έλειψε να… σκοράρει!

2′ Σουτ του Τετέ, αρκετά άστοχο

Σέντρα στο παιχνίδι

