Σαμαράς για Μέρκελ: Μας έβαζε τρικλοποδιές, μου πρότεινε να βγω από το ευρώ

Σοβαρές αιχμές για τη στάση της Γερμανίδας πρώην καγκελαρίου, Άνγκελα Μέρκελ, άφησε ο Αντώνης Σαμαράς στη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, λέγοντας ότι έβαλε προσκόμματα στην προσπάθεια της κυβέρνησής του να βγει από τη στενωπό του μνημονίου.

Ο πρώην πρωθυπουργός είπε ότι «αν η Μέρκελ, την ώρα που είχαμε βγει στο ξέφωτο και μάλιστα με μία πιστοληπτική γραμμή στήριξης που είχαμε κερδίσει, εάν τότε η Μέρκελ μας στήριζε και δεν έβαζε τρικλοποδιές -μιλάω για πριν την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας- η Ελλάδα θα είχε αποφύγει όλη αυτή την περιπέτεια.

Τότε η Μέρκελ έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Τώρα ήταν η Μέρκελ ή ο Σόιμπλε, λίγο με ενδιαφέρει. Δεν ξεχνώ όμως ότι το 2012, στην αρχή, πάνω στην χειρότερη ώρα, μου πρότεινε η Μέρκελ, τετ α τετ στο γραφείο της στην Καγκελαρία, να βγούμε απ’ το ευρώ ως Ελλάδα μέχρις ότου φτιαχτεί η οικονομία μας. Ήθελαν να θυσιαστεί για παραδειγματισμό στους υπόλοιπους η Ελλάδα. Και εγώ της είπα τότε -ήμασταν επαναλαμβάνω οι δυο μας στο γραφείο της- ότι εγώ αυτό δεν το δέχομαι και δεν κάνω καμία κουβέντα για τέτοια πρόταση. Μου είπε να μας πληρώσει ό,τι θα χρειαζόμασταν για πετρέλαιο, για ενέργεια, για φάρμακα και από κει και πέρα θα έπρεπε να βγούμε απ’ το Ευρώ. “Κουβέντα δεν δέχομαι γι’ αυτό” της λέω, “Εμείς θα το περάσουμε και θα το πετύχουμε”».

Ο πρώην πρωθυπουργός συμπλήρωσε ότι «με αυτό το μνημόνιο το διορθωμένο απ’ τα Ζάππεια, με τις πελώριες θυσίες που πέρασε ο ελληνικός λαός, τελικά τα καταφέραμε. Θυμηθείτε το τέλος του ’14. Θυμηθείτε πώς έβγαινε τότε η οικονομία απ’ την κρίση για πρώτη φορά απ’ αυτό το θλιβερό κατάντημα στο οποίο είχε πέσει. Το 2015 όμως ανατράπηκε η κυβέρνησή μας. Τσίπρας, Καμμένος, Χρυσή Αυγή και οι τρεις τους ενωμένοι σαν μια γροθιά μας έριξαν. Και ο ιστορικός του μέλλοντος δεν θα αθωώσει ποτέ αυτή την πράξη τους. Γιατί χτύπησαν την Ελλάδα στην καρδιά της, όχι εμένα, την Ελλάδα. Κι έτσι ήρθε το παντελώς αχρείαστο Μνημόνιο 3 των Τσίπρα – Καμμένου, που μας ξαναπήγε πίσω στα σκοτάδια απ’ την αρχή».

