Τανζανία: Τουλάχιστον 800 νεκροί στις διαδηλώσεις για τις «στημένες εκλογές» – Πάνω από 250 κατηγορούνται για «προδοσία»

Οι αρχές άσκησαν ποινικές διώξεις σε βάρος διακοσίων και πλέον προσώπων για «προδοσία» στην Τανζανία, στο πλαίσιο υποθέσεων σχετιζόμενων με τις διαδηλώσεις, οι οποίες κατεστάλησαν με σκληρότητα, μετά τις πρόσφατες εκλογές, ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο δικαστικές πηγές του στην χώρα της ανατολικής Αφρικής.

Προχθές Παρασκευή εκατοντάδες άνθρωποι παρουσιάστηκαν ενώπιον δικαστηρίου στην οικονομική πρωτεύουσα Νταρ ες Σαλάμ. Πάνω από 250 άκουσαν να τους απαγγέλλονται κατηγορίες για «προδοσία» και «συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη προδοσίας» για τρεις διακριτές υποθέσεις, εξήγησε προχθές μπροστά σε δικαστήριο ο δικηγόρος Πίτερ Κιμπατάλα.

Δικαστικές πηγές του AFP είπαν ότι είναι ενήμερες για τουλάχιστον 240 διώξεις αυτής της φύσης.

Σύμφωνα με κατηγορητήρια, που συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο, οι περισσότεροι από τους κατηγορούμενους φέρονται να αποπειράθηκαν την 29η Οκτωβρίου, την ημέρα που διεξήχθησαν οι εκλογές, «να εμποδίσουν τις (προεδρικές και βουλευτικές) εκλογές του 2025 με σκοπό να εκφοβίσουν την εκτελεστική εξουσία».

Χθες Σάββατο η κυριότερη παράταξη της αντιπολίτευσης, το CHADEMA («Κόμμα για τη Δημοκρατία και την Πρόοδο»), ανακοίνωσε ότι ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Αμάνι Γκολούγκουα συνελήφθη από την αστυνομία στην Αρούσα (βόρεια).

Η σύλληψη του σημαίνει πως πλέον «μόλις τρεις από τους έξι κορυφαίους ηγέτες του κόμματος μένουν ακόμη ελεύθεροι», τόνισε το CHADEMA σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X.

Προχθές βράδυ η αστυνομία ανέφερε πως αναζητούσε στελέχη της παράταξης, αναμεσά τους τον κ. Γκολούγκουα, καθώς και τον γενικό γραμματέα του Τζον Μνγίνκα και την εκπρόσωπό του Μπρέντα Ρουπία, απαιτώντας σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε να «παραδοθούν αμέσως».

Ο πρόεδρος του CHADEMA Τούντου Λίσου συνελήφθη τον Απρίλιο και αναμένει να δικαστεί επίσης για «προδοσία», κατηγορία που επισύρει την ποινή του θανάτου. Ο αντιπρόεδρος της παράταξης Τζον Χέτσε, που συνελήφθη μερικές ημέρες πριν από τις εκλογές, άκουσε να του απαγγέλλονται την 5η Νοεμβρίου κατηγορίες για «συμμετοχή σε τρομοκρατικές ενέργειες».

Οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, που σύμφωνα με την αντιπολίτευση εκδηλώθηκαν αυθόρμητα την ημέρα των εκλογών, συνεχίζονταν για αρκετές ημέρες και κατεστάλησαν βίαια.

Το CHADEMA έκανε λόγο για τουλάχιστον 800 νεκρούς. Διπλωματικές και άλλες πηγές επίσης κάνουν λόγο για εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες νεκρούς στο περιθώριο των εκλογών.

Η πρόεδρος Σάμια Σουλούχου Χάσαν ανακηρύχτηκε επίσημα νικήτρια των προεδρικών εκλογών, από τις οποίες αποκλείστηκαν οι δυο κυριότεροι αντίπαλοί της, με σχεδόν το 98% των ψήφων. Ξένοι παρατηρητές αμφισβητούν την αξιοπιστία της διαδικασίας. Το CHADEMA έκανε λόγο για «παρωδία της δημοκρατίας».

Οι τανζανικές αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα κανέναν απολογισμό των θυμάτων των μετεκλογικών επεισοδίων, έχουν περιοριστεί να αναφερθούν εν παρόδω σε «χαμένες ζωές». Παρότι απέκλεισαν την πρόσβαση στο διαδίκτυο για πέντε ημέρες και κατόπιν προσπάθησαν να εμποδίσουν την μεταφόρτωση φωτογραφιών και βίντεο με τα θύματα της καταστολής, άρχισε να εμφανίζεται τέτοιο υλικό στις αρχές της εβδομάδας.

