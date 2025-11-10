Επί του πιεστηρίου η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα

Ένα βίντεο από το τυπογραφείο όπου έχει αρχίσει η εκτύπωση του βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη», ανέβασε στο Facebook o πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

«Οι μηχανές δουλεύουν στο “φουλ”. Η “Ιθάκη” εκτυπώνεται και σε λίγες ημέρες θα είναι στα βιβλιοπωλεία. Η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Παλλάς», έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας.

Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τα όσα θα γράφει ο πρώην πρωθυπουργός – ιδίως τα όσα έγιναν πίσω από κλειστές πόρτες κατά το θυελλώδες πρώτο εξάμηνο του 2015.

