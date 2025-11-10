Περί πολιτικής αβρότητας και θεσμικής απρέπειας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαρας, στη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Μέσα σε όλα τα άλλα που είπε, κατηγόρησε τον Κ. Μητσοτάκη για θεσμική απρέπεια, λέγοντας ότι «είδα τον ίδιο τον πρωθυπουργό πρόσφατα να φεύγει απ’ τη Βουλή σε συζήτηση αρχηγών, λέγοντας ότι δεν είχε χρόνο να τους ακούσει όλους και να τους απαντήσει».
Η στήλη να σημειώσει εδώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας ακόμα… περιμένει τον Α. Σαμαρά να του παραδώσει το Μέγαρο Μαξίμου. Για να τα λέμε όλα…
Διαβάστε επίσης
Κυβερνητικό «ουδέν σχόλιον» για τη συνέντευξη Σαμαρά
Καταδίκη για το γκαζάκι ασφαλώς, αλλά παιδικός σταθμός στις 6 το πρωί Σαββάτου;
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.