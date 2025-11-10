Περί πολιτικής αβρότητας και θεσμικής απρέπειας

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαρας, στη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μέσα σε όλα τα άλλα που είπε, κατηγόρησε τον Κ. Μητσοτάκη για θεσμική απρέπεια, λέγοντας ότι «είδα τον ίδιο τον πρωθυπουργό πρόσφατα να φεύγει απ’ τη Βουλή σε συζήτηση αρχηγών, λέγοντας ότι δεν είχε χρόνο να τους ακούσει όλους και να τους απαντήσει».

Η στήλη να σημειώσει εδώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας ακόμα… περιμένει τον Α. Σαμαρά να του παραδώσει το Μέγαρο Μαξίμου. Για να τα λέμε όλα…

