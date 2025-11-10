Stellan Skarsgard: Γιατί αποφεύγει να δώσει συμβουλές στα παιδιά του – «Είναι πολύ επικίνδυνο» (photo/videos)

Ο καταξιωμένος ηθοποιός Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Stellan Skarsgard), σε αποκλειστική συνέντευξη στο περιοδικό PEOPLE, εξήγησε γιατί αποφεύγει να καθοδηγεί τα οκτώ παιδιά του, τα περισσότερα από τα οποία έχουν ακολουθήσει τα βήματά του στην υποκριτική.

«Δεν τους έχω δώσει καμία συμβουλή, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο», ανέφερε στο περιοδικό, στην πρεμιέρα της ταινίας «Sentimental Value» στο Λος Άντζελες.

«Γιατί αν ακούσουν τις συμβουλές μου και έχουν επιτυχία θα είναι εξαιτίας μου και αν ακούσουν τις συμβουλές μου και δεν έχουν επιτυχία θα είναι δικό μου λάθος. Οπότε είναι μία κατάσταση όπου χάνεις και στις δύο περιπτώσεις», πρόσθεσε.

Ο ηθοποιός απέκτησε τα έξι μεγαλύτερα παιδιά του με την πρώτη σύζυγό του, Μάι Σκάρσγκαρντ (My Skarsgard). Μετά το διαζύγιό τους το 2007, παντρεύτηκε τη Μέγκαν Έβερετ-Σκάρσγκαρντ (Megan Everett-Skarsgard) με την οποία υποδέχτηκαν τον Ossian το 2009 και τον Kolbjörn το 2012.

Τέσσερα από τα οκτώ παιδιά του τον έχουν κάνει και παππού. Αναφερόμενος στο νέο και αγαπημένο ρόλο του, αποκάλυψε στο περιοδικό ότι απολαμβάνει «να παρατηρεί τους χαρακτήρες και να βλέπει πόσο διαφορετικοί είναι».

«Ακόμα κι αν έχουν τα ίδια γονίδια, είναι εκπληκτικό πόσο διαφορετικοί είναι. Και τα οκτώ παιδιά μου είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Υπάρχουν κάποια κοινά σημεία, αλλά όλα έχουν τη δική τους προσωπικότητα», συμπλήρωσε.

Στη νέα ταινία της ανεξάρτητης εταιρείας παραγωγής Neon, ο Σκάρσγκαρντ υποδύεται τον Gustav Borg έναν άλλοτε καταξιωμένο και χαρισματικό σκηνοθέτη. Σύμφωνα με την περίληψη του φιλμ, «οι αδερφές Nora και Agnes, καθώς θρηνούν την απώλεια της μητέρας τους, επανενώνονται με τον αποξενωμένο πατέρα τους. Εκείνος, ελπίζοντας σε μία μεγάλη επιστροφή στον κινηματογράφο, προσφέρει στη Νora, η οποία είναι ηθοποιός, τον βασικό ρόλο στο νέο έργο του».

Τη σκηνοθεσία του «Sentimental Value» υπογράφει ο Γιοακίμ Τρίερ (Joachim Trier) και συμπρωταγωνιστούν η Ρενάτε Ρέινσβε (Renate Reinsve) και η Ελ Φάνινγκ (Elle Fanning).

