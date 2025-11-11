search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 08:40
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

11.11.2025 07:00

Η Γαλλία δεν τους δίδαξε τίποτα: Ψάχνουν πάλι να… αλλάξουν το συνταξιοδοτικό  

11.11.2025 07:00
gallia suntaxeis france

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται μπροστά σε μια πρόκληση που θα καθορίσει τις επόμενες δεκαετίες της. Η γήρανση του πληθυσμού δεν είναι απλώς ένα δημογραφικό δεδομένο· είναι μια αργή μετατόπιση των ισορροπιών που απειλεί τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων και τη σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) και του European Liberal Forum (ELF), η μετάβαση προς κεφαλαιοποιητικά ή μικτά συνταξιοδοτικά μοντέλα δεν είναι απλώς μια τεχνική μεταρρύθμιση, αλλά ένα κρίσιμο βήμα για τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα της Ένωσης. Μια προσπάθεια να εξισορροπηθεί το βάρος ανάμεσα στις γενιές, να δημιουργηθεί χώρος για ανάπτυξη και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών σε ένα σύστημα που συχνά μοιάζει έτοιμο να λυγίσει κάτω από το ίδιο του το βάρος.

Η έρευνα εισηγείται ένα νέο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων που συνδέει τη δημοσιονομική σταθερότητα με την κοινωνική δικαιοσύνη. Επικεντρώνεται στην ανάγκη για επενδύσεις, αποταμίευση και διαγενεακή ισορροπία, χαράσσοντας τα πρώτα βήματα προς μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για το μέλλον των συντάξεων – μια στρατηγική που φιλοδοξεί να δώσει στις επόμενες γενιές κάτι περισσότερο από υποσχέσεις: ένα βιώσιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλειας.

Η Ευρώπη μπροστά στη συνταξιοδοτική πρόκληση

Η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τα διανεμητικά συνταξιοδοτικά συστήματα, καθώς επιβαρύνει ολοένα και περισσότερο τα δημόσια οικονομικά των κρατών-μελών. Η μελέτη του ΚΕΦΙΜ και του ELF, με τίτλο «Future-ProofingtheEUBudget: APensionSystemforOurCommonFuture», επισημαίνει ότι χωρίς τη μετάβαση σε κεφαλαιοποιητικά ή υβριδικά μοντέλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δυσκολευτεί να διατηρήσει τη δημοσιονομική ισορροπία και την ανταγωνιστικότητά της στο μέλλον.

Οι αριθμοί πίσω από το πρόβλημα

Οι συντάξεις αντιπροσωπεύουν πάνω από το 75% των δαπανών κοινωνικής προστασίας στην ΕΕ και φτάνουν να αγγίζουν το 15% του ΑΕΠ σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία. Η συρρίκνωση του ενεργού πληθυσμού αναμένεται να πιέσει ακόμη περισσότερο τα ήδη επιβαρυμένα συστήματα.

Η καθυστέρηση στη δημιουργία κεφαλαιοποιητικών πυλώνων στερεί από την ευρωπαϊκή οικονομία περίπου 350 δισ. ευρώ ετησίως σε χαμένα επενδυτικά έσοδα.
Αντίθετα, χώρες όπως η Δανία, η Ολλανδία και η Ισλανδία αποδεικνύουν ότι τα ισχυρά κεφαλαιοποιητικά συστήματα μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη, τη σταθερότητα και την κοινωνική συνοχή.

Το ΚΕΦΙΜ και το ELF προτείνουν ένα νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο συνταξιοδοτικών πολιτικών, με στόχο μια δίκαιη και βιώσιμη μετάβαση. Μεταξύ των βασικών κατευθύνσεων της μελέτης περιλαμβάνονται:

  • Αναθεώρηση του κριτηρίου του Μάαστριχτ, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι «αφανείς» συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις των κρατών.
  • Ανάπτυξη και ενίσχυση κεφαλαιοποιητικών πυλώνων, με βάση τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές.
  • Ενίσχυση των ατομικών και επαγγελματικών συνταξιοδοτικών λογαριασμών, ιδίως για τους νέους εργαζόμενους.
  • Προώθηση ανταγωνισμού και καινοτομίας στη διαχείριση των επαγγελματικών ταμείων.
  • Κατεύθυνση των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων προς παραγωγικές, πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις, ευθυγραμμισμένες με τις στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ.

Παράλληλα, η μελέτη υπογραμμίζει την ανάγκη για ενίσχυση του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού των πολιτών και μεγαλύτερη φορητότητα των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εντός της Ένωσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η κινητικότητα των εργαζομένων.

«Πράξη διαγενεακής δικαιοσύνης»

Ο πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ, Νίκος Ρώμπαπας, χαρακτηρίζει τη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων όχι μόνο ως δημοσιονομική ανάγκη, αλλά και ως πράξη διαγενεακής ισότητας.

Όπως σημειώνει: «Η μετάβαση σε κεφαλαιοποιητικά συστήματα είναι για την Ευρώπη προϋπόθεση δημοσιονομικής βιωσιμότητας και πράξη διαγενεακής δικαιοσύνης. Η συμπερίληψη στο κριτήριο του Μάαστριχτ των υπόρρητων συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων, σε συνδυασμό με κίνητρα και τεχνογνωσία για τη μετάβαση, θα επιτρέψει στους Ευρωπαίους να αποταμιεύσουν, να επενδύσουν και να οικοδομήσουν το μέλλον τους πάνω σε σταθερά θεμέλια».

