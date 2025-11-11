Με έντονους ρυθμούς «τρέχει» η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης, καθώς χιλιάδες πολίτες έσπευσαν να κατοχυρώσουν το δικαίωμά τους μέσα στις πρώτες ώρες λειτουργίας της πλατφόρμας myΘέρμανση.

Η πλατφόρμα άνοιξε το μεσημέρι της Δευτέρας, 10 Νοεμβρίου, και μέχρι το βράδυ είχαν ήδη υποβληθεί πάνω από 50.000 αιτήσεις — 35.275 για πετρέλαιο και λοιπά καύσιμα και 15.598 για ηλεκτρική ενέργεια.

Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 1.200 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και τις καιρικές συνθήκες. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η προκαταβολή, ύψους 60% του περσινού ποσού, θα πιστωθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, η ΑΑΔΕ εξέδωσε αναλυτικό οδηγό 24 ερωτήσεων – απαντήσεων, με όλα τα βήματα της διαδικασίας.

Οδηγός Ερωτήσεων – Απαντήσεων για το επίδομα θέρμανσης

1. Με ποιους κωδικούς εισερχόμαστε στην εφαρμογή «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ» για το επίδομα θέρμανσης;

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής myΘέρμανση στην ψηφιακή πύλη myAADE, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

2. Με ποιους κωδικούς εισερχόμαστε στην εφαρμογή «ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ» για καταχώριση αποδείξεων αγοράς ειδών καυσίμων;

Αποκλειστικά και μόνο με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

3. Μέχρι πότε έχω προθεσμία υποβολής αίτησης για το επίδομα θέρμανσης;

Μέχρι και την 5η Δεκεμβρίου 2025.

4. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση χωρίς να έχω δηλώσει αριθμό λογαριασμού IBAN;

Όχι. Πριν την οριστικοποίηση της αίτησης πρέπει να δηλωθεί ενεργός λογαριασμός IBAN στην πλατφόρμα myAADE, στον οποίο ο δικαιούχος είναι κύριος ή συνδικαιούχος.

5. Η πίστωση του λογαριασμού μου δεν πραγματοποιείται λόγω ανενεργού IBAN. Πώς μπορώ να τον διορθώσω;

Ο νέος IBAN δηλώνεται μέσα από το myAADE → “Μητρώο & Επικοινωνία” → “Δήλωση Λογαριασμού IBAN”, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

6. Ποιες αγορές καυσίμων θέρμανσης συμμετέχουν στο επίδομα της περιόδου 2025–2026;

Πετρέλαιο θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ), τηλεθέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια.

Οι αγορές πρέπει να γίνουν μεταξύ 1/10/2025 – 31/3/2026, εκτός από πέλετ και καυσόξυλα (1/6/2025 – 31/3/2026).

Κάθε δικαιούχος επιδοτείται μόνο για ένα είδος καυσίμου.

7. Μέσω της εφαρμογής «ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ», για ποια είδη καυσίμων πρέπει να καταχωρίσω αποδείξεις;

Για όλα, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης και της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα παραστατικά του πετρελαίου καταχωρίζονται από τον προμηθευτή (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.) ή μέσω myDATA/e–send.

8. Μέχρι πότε έχω προθεσμία καταχώρισης αποδείξεων;

Έως 30 Απριλίου 2026 για τα περισσότερα καύσιμα και 15 Ιουλίου 2026 για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση.

9. Πότε θα καταβληθεί το επίδομα;

Η προκαταβολή (60% του περσινού ποσού) καταβάλλεται έως 23 Δεκεμβρίου 2025, ενώ το υπόλοιπο έως 29 Μαΐου 2026.

Ειδικά για φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια, πληρωμές θα γίνουν έως 31 Ιουλίου 2026.

10. Πώς διασταυρώνεται η απόδειξη αγοράς πετρελαίου θέρμανσης;

Ο προμηθευτής πρέπει να εκδώσει το παραστατικό στο ΑΦΜ του αιτούντος και με τον σωστό αριθμό παροχής ρεύματος.

Για πολυκατοικίες, το παραστατικό εκδίδεται στον ΑΦΜ του διαχειριστή ή της πολυκατοικίας (αν διαθέτει).

11. Τι ισχύει για τα λοιπά καύσιμα (εκτός πετρελαίου & ηλεκτρικής ενέργειας);

Οι δικαιούχοι τα καταχωρίζουν μόνοι τους στην εφαρμογή «Τα Παραστατικά μου».

Απαιτούνται: αριθμός απόδειξης, ποσό, ΑΦΜ και επωνυμία πωλητή, καθώς και στοιχεία κοινοχρήστων (αν υπάρχουν).

12. Αν τα παραστατικά είναι στο όνομα του/της συζύγου μου, υπάρχει πρόβλημα;

Ναι, μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Για τα λοιπά καύσιμα δεν υπάρχει πρόβλημα.

Η λύση είναι είτε ανάκληση και νέα αίτηση από τον/την σύζυγο, είτε διόρθωση ΑΦΜ στο πρατήριο εντός 14 ημερών.

13. Πόσες αιτήσεις μπορώ να υποβάλω;

Όσες χρειαστεί, αρκεί να ανακληθεί η προηγούμενη. Κάθε αίτηση αφορά μόνο την κύρια κατοικία.

14. Αν προμηθευτώ περισσότερα είδη καυσίμων, μπορώ να υποβάλω πολλαπλές αιτήσεις;

Όχι. Κάθε δικαιούχος επιδοτείται για ένα μόνο είδος καυσίμου.

15. Ως διαχειριστής πολυκατοικίας με άλλο είδος καυσίμου (π.χ. πέλετ), πρέπει να φτιάξω προφίλ;

Όχι, αρκούν οι αιτήσεις των ενοίκων ως μονοκατοικίες. Το σύστημα δεν το απαγορεύει, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό.

16. Τι κάνω ως διαχειριστής πολυκατοικίας με κοινό καυστήρα;

Καταχωρίζετε τα διαμερίσματα και τα χιλιοστά θέρμανσης, ώστε το σύνολο να είναι 1.000.

Η πληρωμή ενεργοποιείται μόλις υπάρξει έστω μία αίτηση ενοίκου.

Αν υπάρχει ΑΦΜ πολυκατοικίας, μπορείτε να τον δηλώσετε στο προφίλ.

17. Τι γίνεται σε περίπτωση αλλαγής διαχειριστή;

Ο νέος διαχειριστής δημιουργεί νέο προφίλ πολυκατοικίας και οι ένοικοι υποβάλλουν εκ νέου αίτηση.

Αν η αλλαγή γίνει μετά τις 5 Δεκεμβρίου 2025, τα τιμολόγια πρέπει να εκδοθούν στο ΑΦΜ του παλιού διαχειριστή.

18. Πώς αλλάζω τα στοιχεία ενοίκων (όνομα, επώνυμο);

Μπορούν να αλλάξουν μόνο πριν την ενεργοποίηση της πληρωμής. Μετά, δεν επιτρέπεται.

19. Δεν υπάρχει διαχειριστής ή κοινόχρηστη παροχή ρεύματος. Τι κάνουμε;

Οι ένοικοι συμφωνούν σε έναν εκπρόσωπο που θα δηλωθεί ως διαχειριστής και θα χρησιμοποιήσει τη δική του παροχή ρεύματος ως κοινόχρηστη.

20. Σε διπλοκατοικία με δύο καυστήρες, τι ισχύει;

Κάθε ένοικος υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση ως μονοκατοικία.

21. Αν δύο σπίτια μοιράζονται την ίδια παροχή ρεύματος, μπορούν να λάβουν και οι δύο επίδομα;

Όχι. Ο ίδιος αριθμός παροχής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περισσότερους δικαιούχους.

22. Τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας επηρεάζουν το επίδομα;

Όχι.

23. Η εταιρεία φυσικού αερίου πρέπει να κάνει κάποια ενέργεια;

Όχι.

24. Είμαι δικαιούχος Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ). Δικαιούμαι επίδομα στον ηλεκτρισμό;

Όχι. Οι δικαιούχοι του ΚΟΤ εξαιρούνται αυτόματα από το επίδομα θέρμανσης στον ηλεκτρισμό.

