Έκκληση Βίτσα «να μπουν τα σπαθιά στα θηκάρια» μετά τη δημόσια αντιπαράθεση Χαρίτση – Σακελλαρίδη

Με παρέμβασή του μέσω ανάρτησης, λίγο μετά τη δημόσια αντιπαράθεση Χαρίτση – Σακελλαρίδη για το θέμα του δημοψηφίσματος, ο Δημήτρης Βίτσας απευθύνει έκκληση να επικρατήσει το ενωτικό κλίμα ως το συνέδριο και «να μπουν τα σπαθιά στα θηκάρια».

«Εμένα η ανάρτηση του γραμματέα βασικά με εκφράζει όμως δεν νοιώθω εχθρός με κανένα. Ας βάλουμε τα σπαθιά στα θηκάρια κι ας συζητήσουμε και από κοινού ας αγωνιστούμε», αναφέρει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Δημήτρη Βίτσα:

«Ας μιλήσουμε όλοι/ες ειλικρινά. Εγώ για παράδειγμα συμφωνώ με την απόφαση της Κ.Ε. Μην αρχίζουμε τα διαδικαστικά για κανένα. Και ας δώσουμε πλήρη ελευθερία. Ο πρόεδρος να πει την άποψή του, ο γραμματέας το ίδιο κλπ. Στο Συνέδριο να τα συζητήσουμε όλα. Θα γίνουν συνελεύσεις να φροντίσουμε να πάρει μέρος το σύνολο των μελών και στο Συνέδριο να καταλήξουμε όμορφα και ενωτικά. Το δημοψήφισμα μπορεί να γίνει και μετά, Δεν έχω πληροφόρηση ότι επίκεινται άμεσα εκλογές. Οπότε χρόνος υπάρχει. Κι ας προσπαθήσουμε να πούμε την γνώμη μας χωρίς επίθεσή στην άλλη. Εμένα η ανάρτηση του γραμματέα βασικά με εκφράζει όμως δεν νοιώθω εχθρός με κανένα. Ας βάλουμε τα σπαθιά στα θηκάρια κι ας συζητήσουμε και από κοινού ας αγωνιστούμε».

Διαβάστε επίσης:

Κόντρα Μαρινάκη – ΠΑΣΟΚ για τη «βεντέτα» του Ανδρουλάκη

Τέμπη: Καλούνται σε απολογία για το μπάζωμα Τριαντόπουλος, Αγοραστός και άλλοι έξι

Βολές Κασσελάκη σε Άδωνι: Υπουργοί εκθειάζουν την οπλοκατοχή στις ΗΠΑ χωρίς να έχουν ιδέα για τι πράγμα μιλάνε