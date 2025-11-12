search
12.11.2025 23:37

Έκκληση Βίτσα «να μπουν τα σπαθιά στα θηκάρια» μετά τη δημόσια αντιπαράθεση Χαρίτση – Σακελλαρίδη

12.11.2025 23:37
VITSAS_DIMITRIS_new

Με παρέμβασή του μέσω ανάρτησης, λίγο μετά τη δημόσια αντιπαράθεση ΧαρίτσηΣακελλαρίδη για το θέμα του δημοψηφίσματος, ο Δημήτρης Βίτσας απευθύνει έκκληση να επικρατήσει το ενωτικό κλίμα ως το συνέδριο και «να μπουν τα σπαθιά στα θηκάρια».

«Εμένα η ανάρτηση του γραμματέα βασικά με εκφράζει όμως δεν νοιώθω εχθρός με κανένα. Ας βάλουμε τα σπαθιά στα θηκάρια κι ας συζητήσουμε και από κοινού ας αγωνιστούμε», αναφέρει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Δημήτρη Βίτσα:

«Ας μιλήσουμε όλοι/ες ειλικρινά. Εγώ για παράδειγμα συμφωνώ με την απόφαση της Κ.Ε. Μην αρχίζουμε τα διαδικαστικά για κανένα. Και ας δώσουμε πλήρη ελευθερία. Ο πρόεδρος να πει την άποψή του, ο γραμματέας το ίδιο κλπ. Στο Συνέδριο να τα συζητήσουμε όλα. Θα γίνουν συνελεύσεις να φροντίσουμε να πάρει μέρος το σύνολο των μελών και στο Συνέδριο να καταλήξουμε όμορφα και ενωτικά. Το δημοψήφισμα μπορεί να γίνει και μετά, Δεν έχω πληροφόρηση ότι επίκεινται άμεσα εκλογές. Οπότε χρόνος υπάρχει. Κι ας προσπαθήσουμε να πούμε την γνώμη μας χωρίς επίθεσή στην άλλη. Εμένα η ανάρτηση του γραμματέα βασικά με εκφράζει όμως δεν νοιώθω εχθρός με κανένα. Ας βάλουμε τα σπαθιά στα θηκάρια κι ας συζητήσουμε και από κοινού ας αγωνιστούμε».

