Οι ηλιακές καταιγίδες κάνουν ορατό το πολύχρωμο βόρειο σέλας σε απροσδόκητα μέρη (Video)

Οι ηλιακές καταιγίδες έφεραν πολύχρωμα σέλαα σε απροσδόκητα μέρη την Τρίτη το βράδυ, και θα μπορούσαν να υπάρξουν περισσότερα στο μέλλον.

Οι μετεωρολόγοι του διαστημικού καιρού επιβεβαίωσαν ότι οι καταιγίδες έφτασαν σε σοβαρά επίπεδα, προκαλώντας έντονο βόρειο σέλας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ουγγαρίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Στις ΗΠΑ, βόρειο σέλας εντοπίστηκε μέχρι το Κάνσας, το Κολοράντο και το Τέξας, νότια.

Υπήρξαν κάποιες επιπτώσεις στις επικοινωνίες GPS και στο ηλεκτρικό δίκτυο, δήλωσε ο Shawn Dahl από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X.

Η αύξηση της ηλιακής δραστηριότητας ανάγκασε τη NASA την Τετάρτη να αναβάλει την εκτόξευση του νέου πυραύλου της Blue Origin που μεταφέρει διαστημόπλοια σε τροχιά γύρω από τον Άρη μέχρι να βελτιωθούν οι συνθήκες.

Τις τελευταίες ημέρες, ο ήλιος έχει εκπέμψει αρκετές εκρήξεις ενέργειας που ονομάζονται στεμματικές μαζικές εκτινάξεις. Δύο έχουν φτάσει στη Γη, αλλά τουλάχιστον μία ακόμη είναι ακόμα καθ’ οδόν και θα μπορούσε να φτάσει κάποια στιγμή την Τετάρτη.

Οι μετεωρολόγοι πιστεύουν ότι αυτή η ηλιακή έκρηξη θα μπορούσε να είναι η πιο ενεργητική από τις τρεις και έχουν εκδώσει προειδοποίηση για σοβαρή καταιγίδα. Το πόσο φωτεινά είναι τα σέλαα και πόσο νότια είναι ορατά θα εξαρτηθεί από το πότε θα φτάσει η έκρηξη και πώς αλληλεπιδρά με το μαγνητικό πεδίο και την ατμόσφαιρα της Γης.

Πώς δημιουργείται το βόρειο σέλας;

Ο ήλιος βρίσκεται στη μέγιστη φάση του 11ετούς κύκλου δραστηριότητάς του, καθιστώντας τις φωτεινές εμφανίσεις πιο συνηθισμένες και εκτεταμένες.

Οι εμφανίσεις σέλαος, γνωστές ως βόρειο και νότιο φως, είναι συνήθως ορατές κοντά στους πόλους, όπου φορτισμένα σωματίδια από τον ήλιο αλληλεπιδρούν με την ατμόσφαιρα της Γης.

Οι παρατηρητές του ουρανού εντοπίζουν τα φώτα βαθύτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, επειδή ο ήλιος περνάει μια σημαντική αναμόρφωση. Κάθε 11 χρόνια, οι μαγνητικοί πόλοι του αλλάζουν θέσεις, προκαλώντας μαγνητικές συστροφές και μπερδέματα στην πορεία.

Πέρυσι, η ισχυρότερη γεωμαγνητική καταιγίδα των τελευταίων δύο δεκαετιών χτύπησε τη Γη, παράγοντας φωτεινές εμφανίσεις σε όλο το Βόρειο Ημισφαίριο. Και λίγο αργότερα, μια ισχυρή ηλιακή καταιγίδα άφησε άναυδους τους παρατηρητές του ουρανού μακριά από τον Αρκτικό Κύκλο, όταν φώτα εμφανίστηκαν σε απροσδόκητα μέρη, όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νέα Αγγλία και η Νέα Υόρκη.

Η ενεργή έκρηξη του ήλιου αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, αν και το πότε θα κορυφωθεί η ηλιακή δραστηριότητα δεν θα γίνει γνωστό παρά μόνο μήνες μετά το γεγονός, σύμφωνα με τη NASA και την NOAA.

Πώς επηρεάζουν οι ηλιακές καταιγίδες τη Γη

Οι ηλιακές καταιγίδες μπορούν να φέρουν στη Γη κάτι περισσότερο από πολύχρωμα φώτα.

Όταν ταχέως κινούμενα σωματίδια και το πλάσμα χτυπούν το μαγνητικό πεδίο της Γης, μπορούν να διαταράξουν προσωρινά το ηλεκτρικό δίκτυο. Ο διαστημικός καιρός μπορεί επίσης να επηρεάσει τις επικοινωνίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και τους δορυφόρους σε τροχιά. Οι σφοδρές καταιγίδες είναι ικανές να προκαλέσουν παρεμβολές σε άλλες ραδιοεπικοινωνίες και επικοινωνίες GPS.

Το 1859, μια σφοδρή ηλιακή καταιγίδα έκανε ορατό σέλας μέχρι τη Χαβάη και έβαλε φωτιά στις τηλεγραφικές γραμμές σε ένα σπάνιο γεγονός. Και μια ηλιακή καταιγίδα του 1972 ενδέχεται να πυροδότησε μαγνητικές ναυτικές νάρκες των ΗΠΑ στα ανοικτά των ακτών του Βιετνάμ.

Πώς να δείτε το Βόρειο Σέλας

Παρακολουθήσετε το Σέλας σε μια ήσυχη, σκοτεινή περιοχή μακριά από τα φώτα της πόλης. Οι ειδικοί συνιστούν την παρατήρηση του ουρανού από ένα τοπικό ή εθνικό πάρκο. Και ελέγξτε την πρόγνωση καιρού, επειδή τα σύννεφα μπορούν να καλύψουν εντελώς το θέαμα.

Μια φωτογραφία με μια κάμερα smartphone μπορεί επίσης να αποκαλύψει ίχνη του σέλαος που δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι.

