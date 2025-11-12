Περισσότερη δημοκρατία ζητούν στο ΠΑΣΟΚ τα κορυφαία στελέχη – Η κοινή εκδήλωση Δούκα, Διαμαντοπούλου και η διαφωνία για τις συνεργασίες

Δύο πράγματα έκαναν εντύπωση τις τελευταίες ώρες στο ΠΑΣΟΚ, αν και στο Κίνημα ελάχιστα πράγματα μπορούν πλέον να θεωρηθούν απρόβλεπτα.

Το πρώτο είναι ότι οι εκφραστές των δύο «αντίθετων» τρόπον τινά πόλων και ιδεολογικοπολιτικών ρευμάτων, ο αριστερόστροφος Χάρης Δούκας και η δεξιόστροφη Άννα Διαμαντοπούλου οργάνωσαν από κοινού εκδήλωση στην οποία έγιναν σοβαρές αναφορές για την κατάσταση, αλλά και τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ.

Το δεύτερο είναι ότι Χάρης Δούκας, Άννα Διαμαντοπούλου, αλλά και Παύλος Γερουλάνος θέτουν και ξαναθέτουν θέμα για την εσωτερική λειτουργία του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας περισσότερη δημοκρατία και συμμετοχή, καθώς από μόνη της συγκρότηση των οργάνων για το συνέδριο δεν πείθει.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην εκδήλωση που διοργάνωσαν ο δήμος Αθήνας και το Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση, ο κ. Δούκας και η κυρία Διαμαντοπούλου ζήτησαν συχνότερες συνεδριάσεις των οργάνων.

Αλλά και ο Παύλος Γερουλάνος μιλώντας χθες στο Action24 απάντησε αρνητικά στην ερώτηση αν στο ΠΑΣΟΚ συντελείται μια έκρηξη δημοκρατίας. «Ακόμη και ένα εξαιρετικά δημοκρατικό κόμμα, κεντροαριστερό – δεν μου αρέσει πολύ ο όρος- στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει μια έκρηξη δημοκρατίας», είπε νωρίτερα, θέτοντας θέμα βελτίωσης της λειτουργίας του κόμματος, με συχνότερες συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων.

Στο μεταξύ η συζήτηση για τον διάλογο και τις συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ με άλλες δυνάμεις, εντείνεται αποκοτώντας μία ιδιαίτερη σημασία στον δρόμο προς τις εκλογές, αλλά και με την κινητικότητα στο χώρο της κεντροαριστεράς να μην κοπάζει.

Στη μία πλευρά αυτής της αναζήτησης είναι ο Χάρης Δούκας, που προτείνει να ξεκινήσει από τώρα διάλογος με τις προοδευτικές δυνάμεις, ακόμα και με τον Αλέξη Τσίπρα. Θέση του είναι πως η αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ δεν σημαίνει απομόνωση και συγκρούσεις με άλλες δυνάμεις του. Έχει προσδιορίσει ως συμμαχιών τον προοδευτικό χώρο, ζητώντας μία καθαρή θέση εναντίον της όποιας συνεργασίας με την (όποια) ΝΔ, με ψηφοφορία στο συνέδριο του Κινήματος.

Για διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις έχει μιλήσει και ο κ. Γερουλάνος, χωρίς να το συνδέσει προς το παρόν με μία σχετική ψηφοφορία στο συνέδριο.

Από την άλλη, η Άννα Διαμαντοπούλου υποστηρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να κάνει καμία τοποθέτηση πριν τις εκλογές, αλλά να κινηθεί με βάση τα αποτελέσματα της κάλπης και πάντως η ίδια δεν φαίνεται να αποκλείει τη συνεργασία με καμία πλευρά, καθώς υπάρχει η άποψη ότι είναι κριτήριο και η πολιτική σταθερότητα για τη στάση που θα τηρήσει το ΠΑΣΟΚ.

Υπό αυτή την έννοια τάσσεται εναντίον της πρότασης του κ. Δούκα για ψηφοφορία στο συνέδριο περί αποκλεισμού του ενδεχομένου συνεργασίας με τη ΝΔ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρακολουθεί τις διεργασίες και επιμένει στην αποκλειστική ενασχόληση με την ανάδειξη των προγραμματικών θέσεων του ΠΑΣΟΚ, την ώρα μάλιστα που οι δυνάμεις πέφτουν στην προετοιμασία του συνεδρίου – σήμερα συνεδριάζει η Οργανωτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ.

