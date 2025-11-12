search
12.11.2025 10:00

Συγγρού: Νεκρός 26χρονος φοιτητής μετά από πτώση από πεζογέφυρα – Συγκλονίζει ο πατέρας του, «πού πας αγόρι μου;»

12.11.2025 10:00
Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος ενός 26χρονου φοιτητή από την Λάρισα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός ύστερα από πτώση από πεζογέφυρα στη λεωφόρο Συγγρού,, λίγες ημέρες προτού ορκιστεί για να πάρει το πτυχίο του.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου του 26χρονου, ενώ έχει ζητηθεί και η συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες της περιοχής.

Ο 26χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

O πατέρας του, συντετριμμένος, προχώρησε σε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία έγραψε: «Ήρθες στη ζωή μας σαν τον άνεμο… βιαστικός μόλις έξι μηνών μας έκανες καλύτερους με την μεγάλη σου καρδιά και την καλοσύνη σου… και ξαφνικά μας άφησες και έφυγες, γιατί; ποιος; πώς; μας άφησες με πολλά ερωτηματικά και ένα τεράστιο κενό μέσα μας και στη ζωή μας. Τώρα εμείς πώς θα συνεχίσουμε; δεν θα μας ξαναπάρεις τηλέφωνο να ακούσουμε έλα πατέρα ( περιπαιχτικά) να κάνεις πλάκα στη μαμά σου και να ανταλλάξετε ιδέες με την αδελφή σου. Πού πας αγόρι μου; γιατί; ποιος; πώς;. Δεν θα μείνουν αναπάντητα θα τις βρω τις απαντήσεις. Στο υπόσχομαι. Ο μπαμπάς».

Η κηδεία του 26χρονου Αχιλλέα, θα τελεστεί σήμερα στις 15:00 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, στο Νέο Κοιμητήριο της Λάρισας, όπου φίλοι, συγγενείς και συμφοιτητές θα πουν το τελευταίο αντίο.

