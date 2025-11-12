Τελειώνει το Shutdown: Ο Τραμπ υπογράφει νομοσχέδιο που θα παρατείνει τον προηγούμενο προϋπολογισμό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ευελπιστεί πως θα υπογράψει σε λίγες ώρες (σ.σ. ξημερώματα Πέμπτης στην Ελλάδα) το νομοσχέδιο που θα βάλει τέλος στην παρατεταμένη περίοδο δημοσιονομικής παράλυσης (shutdown), δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Η ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων για το νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει παράταση έως τα τέλη Ιανουαρίου του προηγούμενου προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, θα διεξαχθεί απόψε γύρω στις 19:00 (τοπική ώρα, 02:00 ξημερώματα Πέμπτης στην Ελλάδα).

«Ο πρόεδρος Τραμπ προσβλέπει στον τερματισμό επιτέλους αυτού του καταστροφικού shutdown από τους Δημοκρατικούς, βάζοντας την υπογραφή του. Ευελπιστούμε ότι θα υπογραφεί αργότερα απόψε», είπε η Λέβιτ σε δημοσιογράφους.

Η Καρολάιν Λέβιτ απαντώντας στα πρόσφατα email που δημοσίευσαν οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων στην επιτροπή εποπτείας, δήλωσε ότι επρόκειτο για μια προσπάθεια «να δημιουργηθεί ένα ψεύτικο αφήγημα για να δυσφημιστεί ο Πρόεδρος Τραμπ».

«Ο Τραμπ έδιωξε τον Έπσταϊν»

«Το «ανώνυμο θύμα που αναφέρεται σε αυτά τα email είναι η εκλιπούσα Βιρτζίνα Τζιούφρε, η οποία επανειλημμένα έλεγε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ δεν εμπλέκεται σε καμία απολύτως παράβαση. Ωστόσο, τα email απέκρυψαν το όνομα του θύματος όταν δημοσιεύθηκαν»πρόσθεσε.

«Το γεγονός παραμένει ότι ο Πρόεδρος Τραμπ έδιωξε τον Τζέφρι Επστάιν από το κλαμπ του πριν από δεκαετίες επειδή ήταν αισχρός για τις γυναίκες υπαλλήλους του, συμπεριλαμβανομένης της Τζιούφρε. Αυτές οι ιστορίες δεν είναι τίποτα περισσότερο από κακόπιστες προσπάθειες να αποσπαστεί η προσοχή από τα ιστορικά επιτεύγματα του Προέδρου Τραμπ», σύνεχισε.

«Κάθε Αμερικανός με κοινή λογική βλέπει ακριβώς αυτή την απάτη και σαφή απόσπαση της προσοχής από το να ανοίξει ξανά η κυβέρνηση».

