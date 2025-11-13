Κυριολεκτικά στο παρά πέντε απετράπη μια ακόμη έξωση, αυτή τη φορά στο σπίτι της οδού Χίου 99 στην Άνω Γλυφάδα. Από το πρωί της Τετάρτης (12/11), σωματεία, φορείς, αλλά και κάτοικοι της περιοχής βρέθηκαν δίπλα στην οικογένεια που έχει καρκινοπαθή κόρη και άλλα μέλη της με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Μετά την αποφασιστική στάση της οικογένειας, των σωματείων, των φορέων και των γειτόνων που βρέθηκαν στο πλευρό της για να αποτραπεί η απαράδεκτη έξωση, η εταιρεία do Value υποχώρησε και συμφώνησε να προχωρήσει σε νέα επαναδιαπραγμάτευση εντός ενός μήνα.

Η οικογένεια καταγγέλλει ότι πλήρωνε κανονικά το δάνειο μέχρι τη στιγμή που η κόρη αρρώστησε, με αποτέλεσμα να χάσουν τον έλεγχο των δόσεων λόγω και των σοβαρών προβλημάτων υγείας του πατέρα, ο οποίος είναι ο μοναδικός εργαζόμενος.

Στηρίζοντας την οικογένεια, ο Αλέξης Στεφανίδης από τη Λαϊκή Συσπείρωση Γλυφάδας κατήγγειλε τη βίαιη δράση των αρχών και την «αντιλαϊκή» πολιτική των κυβερνήσεων, δηλώνοντας ότι και την επόμενη φορά που θα έρθουν θα τους βρουν απέναντί τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν την πολυκατοικία, αντιμετωπίζοντας την οικογένεια ως… εγκληματίες. Όπως μας μετέφερε και ο δημοτικός σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης, ο οποίος βρισκόταν και το καλοκαίρι στο ίδιο σπίτι, σταματώντας μια ακόμη προσπάθεια έξωσης, «υπήρχαν 15 αστυνομικοί έξω από το σπίτι και άλλοι 15 μέσα σε αυτό. Ήρθε ακόμη και η ΟΠΚΕ, με όλο της τον οπλισμό λες και πάνε σε καταδρομική επίθεση. Μόνο ο στρατός δεν ήρθε για να τους βγάλει έξω».

Όπως είπε ο κ. Στεφανίδης, οι άνθρωποι ζήτησαν και ζητούν λίγη παράταση για να γίνει νέα διαπραγμάτευση με την εταιρεία. «Το κράτος έδειξε για ακόμη μια φορά το απάνθρωπο πρόσωπό του. Μπούκαραν στο σπίτι της οικογένειας, έσπασαν την πόρτα και ο δικαστικός επιμελητής έσπρωξε την ιδιοκτήτρια. Ήρθαν να ξεσπιτώσουν αξημέρωτα μια λαϊκή οικογένεια με καρκινοπαθή, με προβλήματα υγείας και μωρό παιδί. Σήμερα, σημειώθηκε μια μικρή νίκη, αλλά δεν εφησυχάζουμε», πρόσθεσε.

Παράλληλα, μας ενημέρωσε ότι ο βουλευτής του ΚΚΕ, Χρήστος Κατσώτης ο οποίος βρέθηκε στο σημείο προχώρησε σε παρέμβαση προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για την ισχυρή αστυνομική δύναμη που ήταν στο σημείο.

«Ακόμη και ο ίδιος ο υπουργός παραδέχθηκε ότι δουλειά της αστυνομίας δεν είναι να βρίσκεται εκεί. Ούτε να εμποδίζει τον δικηγόρο της οικογένειας να βρίσκεται δίπλα της, κάτι που είναι παράνομο», σημείωσε ο κ. Στεφανίδης.

Προκλητική η στάση της δημοτικής αρχής

Όσον αφορά στη στάση της δημοτικής αρχής προκύπτουν πολλά ερωτήματα. Ενώ γνώριζε εδώ και καιρό για το συγκεκριμένο συμβάν, όχι μόνο δεν έκανε απολύτως τίποτα, αλλά και ο κ. Στεφανίδης ανέφερε πως η παράταξή του είχε ζητήσει έκτακτο δημοτικό συμβούλιο με σκοπό να συζητηθεί το θέμα του πλειστηριασμού στην οδό Χίου, κάτι που δεν έγινε ποτέ.

Το ακόμη πιο προκλητικό όμως είναι, ότι την ώρα που διεξαγόταν αυτός ο αγώνας έτσι ώστε να σωθεί το σπίτι της οικογένειας, συνεδρίαζε η δημοτική επιτροπή της Γλυφάδας. Οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης απουσίαζαν από τη συνεδρίαση αφού βρίσκονταν δίπλα στην οικογένεια, την ίδια ώρα που καλούσαν μάταια να έρθει κάποιος εκπρόσωπος από τη δημοτική αρχή για να δείξει την έμπρακτη στήριξή του στην οικογένεια.

Αντί αυτού, η απάντηση που έλαβαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης ήταν ότι θα τους διαγράψουν από το διοικητικό συμβούλιο! Αυτό, πρότεινε αντιδήμαρχος της «γαλάζιας» δημοτικής αρχής.

Τελικά, μετά από ώρα παρουσιάστηκε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής μέριμνας και Αλληλεγγύης της περιοχής, η οποία όχι μόνο δεν γνώριζε το περιστατικό, αλλά εμφανίστηκε και έκπληκτη που συνέβη κάτι τέτοιο, σε έναν δρόμο που έχουν χαθεί ήδη 2 σπίτια σε πλειστηριασμούς.

Αυτό θα πει δίπλα στον πολίτη…

