Δημοσκοπικά «καμπανάκια» για την κυβέρνηση – Στοχευμένες περιοδείες Μητσοτάκη σε περιφέρειες που η ΝΔ «βυθίζεται»

Εγκλωβισμένη στην κακή της δημοσκοπική της εικόνα εμφανίζεται η ΝΔ αφού και χθες στην μέτρηση της OPINION POLL για το ACTION 24 το κυβερνών κόμμα στην πρόθεση ψήφου εμφανίζεται στο 24,3% ενώ στην εκτίμηση στο 30,2%.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι συνέπειές του στους αγρότες, οι οποίοι παραμένουν ακόμα απλήρωτοι, η ιστορία με το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ και φυσικά η ακρίβεια, η οποία συνεχίζει να καλπάζει φαίνεται ότι κυριαρχούν στο θυμικό των πολιτών.

Τα όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα στον τομέα της ανάπτυξης δεν φαίνεται να έπεισαν τους πολίτες ότι η ζωή τους θα αλλάξει δραματικά το επόμενο διάστημα.

Στο Μέγαρο Μαξίμου δεν κρύβουν την ανησυχία τους για την εικόνα που έχει η κυβέρνηση στους πολίτες. Έτσι οι συνεργάτες του πρωθυπουργού επεξεργάζονται συγκεκριμένα βήματα προκειμένου να αλλάξει το κλίμα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει στοχευμένες περιοδείες σε περιφέρειες όπου η Ν.Δ. καταγράφει χαμηλά ποσοστά. Στόχος του πρωθυπουργού είναι να υπάρξει προβολή της θετικής της ατζέντας και η επαναπροσέγγιση του αγροτικού κόσμου.

Άλλωστε, το γεγονός ότι ο αγροτικός κόσμος έχει διαμηνύσει προς το Μέγαρο Μαξίμου ότι εάν δεν πληρωθεί το επόμενο διάστημα, τα Χριστούγεννα θα βρεθούν με τα τρακτέρ τους στην Πλατεία Συντάγματος, δείχνει και την οργή που υπάρχει σε αυτό τον κλάδο, ο οποίος υφίσταται τις συνέπειες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Έτσι, την Τρίτη ο πρωθυπουργός αναμένεται να βρεθεί στη Θράκη, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι σε αυτή την περιοχή υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εκεί αναμένεται να επικοινωνήσει το νέο μέτρο της κυβέρνησης για αύξηση κατά 50% του ανώτατου ορίου του αγροτικού πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης.

Κα αυτό γιατί από εκεί που ο αγροτικός κόσμος στήριζε την ΝΔ σε ένα ποσοστό περίπου 48% σήμερα έχει μειωθεί ιδιαίτερα καθώς έχει φτάσει στο 32%.

Εν τω μεταξύ, σήμερα ο πρωθυπουργός στην Βουλή αναμένεται να απαντήσει στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το θέμα της ακρίβειας, αφού χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε με σφοδρότητα εναντίον του Μεγάρου Μαξίμου για την κατάσταση που επικρατεί στο σούπερ μάρκετ.

Την ίδια ώρα ωστόσο, υπάρχει και άλλο θέμα που απασχολεί το Μέγαρο Μαξίμου. Το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται όλο το τελευταίο διάστημα να κάνει στοχευμένες κινήσεις που αποδίδουν δημοσκοπικά καθώς ανεβάζουν τον πρώην πρωθυπουργό κατά ένα 3% στην προτίμηση των πολιτών, έχει θορυβήσει τους συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η τακτική λοιπόν που αποφάσισαν να ακολουθήσουν τα στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου σε αυτό το θέμα, είναι η ανάδειξη του Νίκου Ανδρουλάκη ως μοναδικού αντιπάλου του Κυριάκου Μητσοτάκη παράλληλα με την απαξίωση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

