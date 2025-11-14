search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 06:27
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηνελόπη Νάσσου ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΑΣΣΟΥ

14.11.2025 06:10

Δημοσκοπικά «καμπανάκια» για την κυβέρνηση – Στοχευμένες περιοδείες Μητσοτάκη σε περιφέρειες που η ΝΔ «βυθίζεται»

14.11.2025 06:10
mitsotakis_elefsina_3

Εγκλωβισμένη στην κακή της δημοσκοπική της εικόνα εμφανίζεται  η ΝΔ  αφού και χθες στην μέτρηση της OPINION POLL για το ACTION 24 το κυβερνών κόμμα στην πρόθεση ψήφου εμφανίζεται στο 24,3% ενώ στην εκτίμηση στο 30,2%. 

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι συνέπειές του στους αγρότες, οι οποίοι παραμένουν ακόμα απλήρωτοι, η ιστορία με το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ και φυσικά η ακρίβεια, η οποία συνεχίζει να καλπάζει φαίνεται ότι κυριαρχούν στο θυμικό των πολιτών. 

Τα όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα στον τομέα της ανάπτυξης δεν φαίνεται να έπεισαν τους πολίτες ότι η ζωή τους θα αλλάξει δραματικά το επόμενο διάστημα. 

Στο Μέγαρο Μαξίμου δεν κρύβουν την ανησυχία τους για την εικόνα που έχει η κυβέρνηση στους πολίτες. Έτσι οι συνεργάτες του πρωθυπουργού επεξεργάζονται συγκεκριμένα βήματα προκειμένου να αλλάξει το κλίμα. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει στοχευμένες περιοδείες σε περιφέρειες όπου η Ν.Δ. καταγράφει χαμηλά ποσοστά. Στόχος του πρωθυπουργού είναι να υπάρξει προβολή της θετικής της ατζέντας και η επαναπροσέγγιση του αγροτικού κόσμου. 

Άλλωστε, το γεγονός ότι ο αγροτικός κόσμος έχει διαμηνύσει προς το Μέγαρο Μαξίμου ότι εάν δεν πληρωθεί το επόμενο διάστημα, τα Χριστούγεννα θα βρεθούν με τα τρακτέρ τους στην Πλατεία Συντάγματος, δείχνει και την οργή που υπάρχει σε αυτό τον κλάδο, ο οποίος υφίσταται τις συνέπειες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Έτσι, την Τρίτη ο πρωθυπουργός αναμένεται να βρεθεί στη Θράκη, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι σε αυτή την περιοχή υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εκεί αναμένεται να επικοινωνήσει το νέο μέτρο της κυβέρνησης για αύξηση κατά 50% του ανώτατου ορίου του αγροτικού πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης.

Κα αυτό γιατί από εκεί που ο αγροτικός κόσμος στήριζε την ΝΔ σε ένα ποσοστό περίπου 48% σήμερα έχει μειωθεί ιδιαίτερα καθώς έχει φτάσει στο 32%. 

Εν τω μεταξύ, σήμερα ο πρωθυπουργός στην Βουλή αναμένεται να απαντήσει στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το θέμα της ακρίβειας, αφού χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε με σφοδρότητα εναντίον του Μεγάρου Μαξίμου για την κατάσταση που επικρατεί στο σούπερ μάρκετ. 

Την ίδια ώρα ωστόσο, υπάρχει και άλλο θέμα που απασχολεί το Μέγαρο Μαξίμου. Το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται όλο το τελευταίο διάστημα να κάνει στοχευμένες κινήσεις που αποδίδουν δημοσκοπικά καθώς ανεβάζουν τον πρώην πρωθυπουργό κατά ένα 3% στην προτίμηση των πολιτών, έχει θορυβήσει τους συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η τακτική λοιπόν που αποφάσισαν να ακολουθήσουν τα στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου σε αυτό το θέμα, είναι η ανάδειξη του Νίκου Ανδρουλάκη ως μοναδικού αντιπάλου του Κυριάκου Μητσοτάκη παράλληλα με την απαξίωση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

Διαβάστε επίσης:

Opinion Poll: Σταθεροποιούν τη ΝΔ τα ενεργειακά – Πόσοι θα ψήφιζαν Τσίπρα-Σαμαρά

«Φραπές» και «Χασάπης» την Πέμπτη στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι διάλογοι που τους «καίνε»

Σφοδρή κριτική Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση – Έκανε λόγο για γκεμπελισμό για τις βεντέτες στην Κρήτη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis_elefsina_3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκοπικά «καμπανάκια» για την κυβέρνηση – Στοχευμένες περιοδείες Μητσοτάκη σε περιφέρειες που η ΝΔ «βυθίζεται»

kalxas-3423
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Δημητριάδης εκλέγει συνέδρους στη ΝΔ, ο Δένδιας άλλαξε επικοινωνιακό επιτελείο, ο Τσίπρας «δίνει» υπουργούς του, ο Καραχάλιος έκανε φάουλ

seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

XRYSOXOIDIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Αυστηρές ποινές για πιστόλια και περίστροφα – Ποινικοποιούνται οι μπαλωθιές

Kimberly-Guilfoyle-eksot
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η Ελλάδα θα γίνει ενεργειακός κόμβος – Θα μας βοηθήσει να αντισταθούμε στα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
metro_oasa_0909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Έκλεισαν οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» – Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις στη Γραμμή 2

mia-nyxta-mono
MEDIA

Νύχτα… διαρκείας στην κορυφή της τηλεθέασης (11/11)

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 06:11
mitsotakis_elefsina_3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκοπικά «καμπανάκια» για την κυβέρνηση – Στοχευμένες περιοδείες Μητσοτάκη σε περιφέρειες που η ΝΔ «βυθίζεται»

kalxas-3423
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Δημητριάδης εκλέγει συνέδρους στη ΝΔ, ο Δένδιας άλλαξε επικοινωνιακό επιτελείο, ο Τσίπρας «δίνει» υπουργούς του, ο Καραχάλιος έκανε φάουλ

seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

1 / 3