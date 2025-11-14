search
14.11.2025 14:15

Έγκληση – μήνυση Πιερρακάκη κατά αγνώστων για deepfake βίντεο στο διαδίκτυο

Τόσο το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών όσο και ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης προσωπικά, υπέβαλαν σήμερα το πρωί έγκληση-μήνυση κατά αγνώστων διαχειριστών σελίδας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

Αφορμή αποτέλεσε ανάρτηση παραπλανητικής διαφήμισης που περιλάμβανε ψηφιακά αλλοιωμένο οπτικοακουστικό υλικό μέσω τεχνητής νοημοσύνης (deepfake). Στο εν λόγω υλικό ο υπουργός εμφανιζόταν ψευδώς να προτρέπει πολίτες να επενδύσουν σε δήθεν «προγράμματα υψηλής απόδοσης» – κάτι που ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα.

Για τα ανωτέρω, εκτός από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές ενημερώθηκε και η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

