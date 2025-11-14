Και ο Πλεύρης υπέρ της οπλοκατοχής, αλλά με… μέτρο – «Δεν είμαι οπαδός των όπλων, να υπάρχει με αυστηρούς κανόνες»

Υπέρ της οπλοκατοχής, αλλά στο πλαίσιο αυτοάμυνας δήλωσε και ο Θάνος Πλεύρης.

Μετά τον Αδωνι Γεωργιάδη, άλλο ένα στέλεχος της ΝΔ είπε μιλώντας στο Mega, πως θεωρεί ότι «η οπλοκατοχή κατά την άποψή μου θα πρέπει να είναι με πολύ αυστηρούς κανόνες, όχι να μην υπάρχει. Προφανώς να υπάρχει αλλά με πολύ αυστηρούς κανόνες και μόνο για την οικία. Δεν είμαι οπαδός των πολλών όπλων».

Ο υπουργός Μετανάστευσης αιτιολόγησε τη σκέψη λέγοντας πως «το δικαίωμα της αυτοάμυνας όταν μπαίνει κάποιος στο σπίτι σου, προφανώς το έχεις. Είτε έχεις όπλο, είτε δεν έχεις όπλο», σημείωσε.

Αναφέρθηκε στις κυνηγετικές καραμπίνες που υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό, λέγοντας πως κάποιος θα μπορούσε να τις χρησιμοποιήσει για άλλο σκοπό και δικαιολόγησε την άποψη του Αδωνι Γεωργιάδη για το θέμα.

«Αν τα όπλα χρησιμοποιούνται από κόσμο που δεν ξέρει, είναι επικίνδυνο, όπως και την λογική να έχω ένα όπλο και να κυκλοφορώ έξω στο δρόμο, δεν την υπερασπίζεται κανείς. Και ο Άδωνις νομίζω το έθεσε σε μια βάση ότι θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες, ώστε να μπορεί κάποιος να αμυνθεί. Εκεί νομίζω πως δεν διαφωνεί κανείς. Εγώ συμφωνώ στο δικαίωμα άμυνας ενός της οικίας προφανέστατα», τόνισε.

Ακόμη, ο Θ. Πλευρης είπε πως «όταν μπαίνει κάποιος μέσα στην οικία σου είτε με όπλο είτε χωρίς, δεν μπορεί μετά να πηγαίνεις στα δικαστήρια. Η δική μου άποψη είναι ότι όπλα θα δώσεις με πολύ αυστηρούς περιορισμούς, γιατί το όπλο σου δίνει μια τέτοια εξουσία, που αν χρησιμοποιηθεί διαφορετικά μπορεί να έχεις είτε ατυχήματα ή να βρεθούμε σε συνθήκες να χάνονται ζωές».

