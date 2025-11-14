Έτοιμος για μετωπική με Μητσοτάκη για την ακρίβεια ο Ανδρουλάκης – Κρατάει το ΠΑΣΟΚ στα γκάλοπ και «προσέχει» για Τσίπρα

Έτοιμος για μετωπική σύγκρουση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα στις 12 το μεσημέρι που θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος.

Με τους βασικούς άξονες της ομιλίας του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει να αποδομήσει το αφήγημα του Μητσοτάκη για αύξηση των μισθών και μείωση των φόρων.

Οι βασικοί άξονες της ομιλίας Ανδρουλάκη και το δίπολο με τον Μητσοτάκη

Θα σηκώσει ψηλά τα πληθωριστικά υπερέσοδα μιλώντας για το βάρος τους που σηκώνουν οι πολίτες, τα καρτέλ ενώ θα περιγράψει τους συντελεστές που διαμορφώνουν το υψηλό κόστος ζωής με έμφαση στα σούπερ μάρκετ και την στέγη. Πυρά θα στρέψει και στις κατά καιρούς πρωτοβουλίες που παίρνει η κυβέρνηση όπως η επιστολή στην Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν για τις πολυεθνικές, τους 2.000 κωδικούς που με ταμπελάκια από προϊόντα ιδιωτικών ετικετών.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιθυμεί το δίπολο με την κυβέρνηση προκειμένου να αναδεικνύει τα κύρια προβλήματα των πολιτών που αποτελούν παράλληλα και τρωτά της σημεία. Για τα θέματα που βάζει ψηλά στην ατζέντα του στη Βουλή διαμορφώνει αντίστοιχες πρωτοβουλίες του κόμματος και μέσω εκδηλώσεων σε όλη την χώρα.

Με αυτή την συνταγή και σε υψηλούς τόνους, έχουν αποφασίσει στη Χαριλάου Τρικούπη να πορευτούν μέχρι τις κάλπες προκειμένου να δίνεται καθαρά το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η εναλλακτική πρόταση απέναντι στην κυβέρνηση και παράλληλα να κόβεται ο χώρος σε άλλες δυνάμεις που επιθυμούν την κυριαρχία στην αντιπολίτευση.

Οι επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ και η επιρροή Τσίπρα και Σαμαρά στους ψηφοφόρους του

Την ίδια ώρα τα δημοσκοπικά δεδομένα δείχνουν το ποτήρι μισογεμάτο για το ΠΑΣΟΚ. Στη χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 οι δυνάμεις του κόμματος δίνουν καθαρή κυριαρχία στην αντιπολίτευση με 13,7% στην Εκτίμηση Ψήφου και αύξηση 0,1% από την προηγούμενη μέτρηση. Ωστόσο, η διαφορά με την ΝΔ παραμένει πολύ υψηλή στις 16,5 μονάδες και το ΠΑΣΟΚ παραμένει στατικό χωρίς να ανεβάζει σημαντικά την δυναμική του για ακόμα μια φορά.

Η παράμετρος του επικείμενου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα δείχνει να το επηρεάζει. Συγκεκριμένα ένα ποσοστό των ψηφοφόρων του που φτάνει το 8,7% δηλώνει ότι θα ψηφίσει σίγουρα ένα κόμμα Τσίπρα ενώ το 20% δηλώνει ότι θα μπορούσε να το ψηφίσει. Το 69,6% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ ωστόσο δηλώνει ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να στηρίζει ένα εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά επηρεάζει πολύ λιγότερο τις επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ. Το 2,6% των ψηφοφόρων του λέει ότι θα το ψήφιζε σίγουρα και το 12,5% υποστηρίζει ότι θα μπορούσε να το στηρίξει.

Δύσκολο ποιοτικό στοιχείο για τον Νίκο Ανδρουλάκη παραμένει η καταλληλότητα για την θέση του Πρωθυπουργού. Εκεί έρχεται στην τέταρτη θέση με 7% πίσω από τον πρώτο «κανέναν» που επιλέγει το 30,8%, τον Κυριάκο Μητσοτάκη που έχει 29,1% και τον Κυριάκο Βελόπουλο με 7,1%.

Διαβάστε επίσης:

Να ισοσκελίσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επιχειρεί η ΝΔ – Η καταγγελία Λαζαρίδη και τα πυρά από Γερουλάνο και Γιαννούλη

Opinion Poll: Σταθεροποιούν τη ΝΔ τα ενεργειακά – Πόσοι θα ψήφιζαν Τσίπρα-Σαμαρά

«Φραπές» και «Χασάπης» την Πέμπτη στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι διάλογοι που τους «καίνε»