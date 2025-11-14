search
14.11.2025 16:07

Σάκης Αρναούτογλου: «Γιατί η σεισμόπληκτη Κρήτη έμεινε εκτός “Εξοικονομώ 2025” και RePowerEU;»

Με γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚΣάκης Αρναούτογλου, θέτει ζήτημα άνισης μεταχείρισης και παραβίασης της αρχής της εδαφικής συνοχής, αναφορικά με τη μη ένταξη των σεισμόπληκτων περιοχών της Κρήτης στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ 2025″ και στα εργαλεία στήριξης του RePowerEU.

Ο κ. Αρναούτογλου υπογραμμίζει ότι, παρά τον καταστροφικό σεισμό του 2021 και την παρέλευση τριών ετών, η αποκατάσταση παραμένει στάσιμη:

– κάτοικοι συνεχίζουν να διαμένουν σε ακατάλληλα κτίρια,

– οι εγκρίσεις στεγαστικών φακέλων κινούνται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα,

– η επιδότηση ενοικίου καταβάλλεται με καθυστέρηση έως 15 μηνών,

– κατεδαφίσεις ετοιμόρροπων κτιρίων δεν έχουν ολοκληρωθεί,

– ενώ σεισμόπληκτες οικογένειες απειλούνται με κατασχετήρια και πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας.

Την ίδια ώρα, σε άλλες ελληνικές περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές εφαρμόστηκαν ειδικά μέτρα ανακούφισης και ενεργειακής αναβάθμισης – κάτι που δεν συνέβη για την Κρήτη, παρά το εύρος και τη σοβαρότητα των ζημιών.

Με την ερώτησή του, ο ευρωβουλευτής ζητά από την Κομισιόν:

Να αποσαφηνίσει αν ο αποκλεισμός της Κρήτης από τα προγράμματα συνάδει με το άρθρο 174 ΣΛΕΕ και την αρχή της εδαφικής συνοχής,

Να διερευνήσει γιατί η Ελλάδα δεν ενέταξε τις σεισμόπληκτες περιοχές στα εργαλεία στήριξης που δόθηκαν αλλού,

Να εξετάσει την ανάγκη άμεσης παρέμβασης ώστε η Κρήτη να αποκτήσει πρόσβαση στα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία αποκατάστασης και ενεργειακής αναβάθμισης.

«Δεν μπορεί μια από τις πλέον πληγείσες περιοχές της χώρας να μένει εκτός ευρωπαϊκών εργαλείων στήριξης. Η Κρήτη δικαιούται ίση μεταχείριση και ουσιαστικές λύσεις – όχι άλλες καθυστερήσεις», τονίζει ο έλληνας ευρωβουλευτής.

