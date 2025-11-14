Συνελήφθη 17χρονος για την επίθεση σε 15χρονο σε προαύλιο σχολείου στον Άλιμο

Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το μεσημέρι της Τετάρτης, 12 Νοεμβρίου, στον Άλιμο, ένας 17χρονος, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές σε 15χρονο μαθητή την ώρα του διαλείμματος στον προαύλιο χώρο σχολείου στην περιοχή του Αλίμου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες σε βάρος αδυνάμων ατόμων κατά συναυτουργία, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνεται και άλλο ένα άτομο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το πρωί της Τρίτης 11 Νοεμβρίου οι κατηγορούμενοι φορώντας κουκούλες, αφού σκαρφάλωσαν στην περίφραξη προαυλίου χώρου σχολείου στην περιοχή του Αλίμου, προσέγγισαν τον 15χρονο μαθητή και του επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τον 17χρονο κατηγορούμενο και τον συνέλαβαν.

Για το περιστατικό συνελήφθη και γονέας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

