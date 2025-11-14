Τραγωδία στην Ορεστιάδα: Ηλικιωμένη ανασύρθηκε νεκρή μέσα από βόθρο

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (14/11) στην περιοχή Μεγάλη Δοξιπάρα Ορεστιάδας, καθώς μία ηλικιωμένη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από βόθρο στην αυλή του σπιτιού της.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της.

Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η γυναίκα μέσα στην δεξαμενή αποβλήτων.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ηλικιωμένη γυναίκα από σηπτική δεξαμενή στην περιοχή Μεγάλη Δοξιπάρα Ορεστιάδας. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. November 14, 2025

