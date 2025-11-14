search
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ισόβια κάθειρξη για Κινέζο υπήκοο που νάρκωσε και βίασε έξι γυναίκες – Βιντεοσκοπούσε τα θύματά του

vretania-kinezos-viasmoi

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε σήμερα, Παρασκευή 14/11, από τη βρετανική Δικαιοσύνη ένας Κινέζος υπήκοος, ηλικίας 33 ετών, για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον 6 γυναικών, ορισμένες εκ των οποίων τις νάρκωσε.

Ο Τσάο Σου, η αρρωστημένη δράση του οποίου έλαβε χώρα μεταξύ 2021 και 2025 στο Λονδίνο, είναι «ένας από τους πιο “παραγωγικούς” σεξουαλικούς εγκληματίες που έχουν ποτέ αναγνωριστεί», δήλωσε η αστυνομία του Λονδίνου μετά την ανακοίνωση της καταδίκης του σε ισόβια κάθειρξη, με μια ελάχιστη περίοδο έκτισης ποινής τα 14 έτη.

Πώς αποκαλύφθηκε η αρρωστημένη δράση του 33χρονου

Ο Τσάο Σου, που είχε εγκατασταθεί στη Βρετανία από το 2016, είχε δηλώσει ένοχος σε 24 κατηγορίες με θύματα έξι γυναίκες, μεταξύ αυτών βιασμούς, σεξουαλικές επιθέσεις, περιστατικά ηδονοβλεψίας και χημικής υποταγής.

Όπως έγινε γνωστό, ο Σου προσέλκυε τα θύματά του, κυρίως φοιτήτριες στα πανεπιστήμια του Λονδίνου Greenwich και King’s College, μέσω της επιχείρησής του εύρεσης εργασίας που βοηθούσε νέους διπλωματούχους να βρουν δουλειά στο Λονδίνο.

Αυτές οι συναντήσεις «δικτύωσης» πραγματοποιούνταν στο διαμέρισμά του, στο νότιο Λονδίνο, ενώ η μεθοδολογία του ήταν συχνά η ίδια: Προσέφερε στα θύματά του ένα κοκτέιλ που ονόμαζε «Spring of Life» και που περιείχε κινεζικά ιατρικά βότανα, τα οποία στόχευαν στην αναισθητοποίηση των θυμάτων του, σύμφωνα με την έρευνα. Κατόπιν τα βιντεοσκοπούσε. Το διαμέρισμά του ήταν γεμάτο από κάμερες, καλά κρυμμένες, όπως μέσα σε ένα αποσμητικό.

Ο Τσάο Σου συνελήφθη, όταν μια γυναίκα που είχε ναρκώσει ανέκτησε τις αισθήσεις της και κάλεσε την αστυνομία.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών τους, οι Αρχές ανακάλυψαν χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο, τα οποία απεικόνιζαν πολλές φορές λιπόθυμες γυναίκες. Σε άλλα βίντεο εμφανιζόταν ο δράστης να βιάζει τα θύματά του.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα Κάθριν Φάρελι, στα βίντεο καταγράφονταν επιθέσεις σε βάρος τουλάχιστον άλλων 11 γυναικών. Για τον δράστη, αυτά τα βίντεο ήταν ενός είδους «τρόπαιο», σύμφωνα με την ίδια.

Ενώπιον του δικαστηρίου, ένα από τα θύματα περιέγραψε την επίθεση, λέγοντας πως «φοβάται ότι δε θα μπορέσει ποτέ να ξεχάσει τι της έκανε αυτός ο άνδρας». «Έκλεψε το πρόσωπο που ήμουν εγώ», συμπλήρωσε η ίδια γυναίκα.

