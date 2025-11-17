search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 23:41
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

17.11.2025 21:52

Χαρίτσης: Τίποτα δεν χαρίζεται, τα πάντα κατακτώνται – Ανατριχιαστικά επίκαιρο το μήνυμα του Πολυτεχνείου

17.11.2025 21:52
«Τίποτα δεν χαρίζεται, τα πάντα κατακτώνται. Και τότε και τώρα. Σήμερα μάλιστα περισσότερο από ποτέ».

Αυτό το μήνυμα στέλνει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης για την επέτειο του Πολυτεχνείου με αφορμή τη συμμετοχή του στην πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

«Σήμερα που ο φασισμός επελαύνει, που ο αυταρχισμός γίνεται η νέα κανονικότητα, σήμερα που ο πόλεμος κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας, το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι ανατριχιαστικά επίκαιρο» προσθέτει. «Όχι ως μια ακόμα επετειακή υποχρέωση, αλλά ως μια ανεξίτηλη υπόμνηση του χρέους που έχουμε απέναντι στα παιδιά μας», καταλήγει η ανάρτησή του.

