Η Toyota ανακοίνωσε επενδύσεις ύψους 10 δισεκ. δολαρίων στις ΗΠΑ

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Toyota, η μεγαλύτερη παγκοσμίως, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επενδύσει έως 10 δισεκ. δολάρια επιπλέον στις ΗΠΑ τα επόμενα πέντε χρόνια, επιβεβαιώνοντας τον αριθμό που είχε αναφέρει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανακοίνωση αυτή γίνεται την ώρα που η Ουάσινγκτον πιέζει το Τόκιο να προχωρήσει σε επενδύσεις 550 δισεκ. δολαρίων στις ΗΠΑ με αντάλλαγμα τη μείωση των δασμών που έχουν επιβληθεί στις ιαπωνικές εισαγωγές.

«Η επένδυση αυτή ανεβάζει το σύνολο των επενδύσεων της εταιρείας στις ΗΠΑ σχεδόν στα 60 δισεκ. δολάρια από την έναρξη των δραστηριοτήτων της στο αμερικανικό έδαφος πριν περίπου 70 χρόνια», διευκρίνισε η Toyota σε ανακοίνωσή της.

Η εταιρεία δεν έδωσε διευκρινίσεις για το είδος των επενδύσεων ή το χρονοδιάγραμμά τους.

Τον Φεβρουάριο, η Toyota είχε επισημάνει ότι οι συνολικές επενδύσεις στις ΗΠΑ ανέρχονται στα 49 δισεκ. δολάρια. Η εταιρεία διαθέτει 11 εργοστάσια στο αμερικανικό έδαφος, στα οποία εργάζονται περίπου 50.000 άνθρωποι.

Πιο πρόσφατα απέκτησε ένα εργοστάσιο κατασκευής μπαταριών στη Βόρεια Καρολίνα, μια επένδυση 14 δισεκ. δολαρίων, το οποίο ξεκίνησε επισήμως την παραγωγή έπειτα από την τελετή εγκαινίων του σήμερα.

Κατά την επίσκεψή του στο Τόκιο στα τέλη Οκτωβρίου, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η Toyota σκοπεύει να επενδύσει επιπλέον 10 δισεκ. δολάρια στις ΗΠΑ – μια ανακοίνωση που η εταιρεία διαψεύδει την επόμενη ημέρα.

«Αν και είναι δύσκολο να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια του αριθμού των 10 δισεκ., είναι βέβαιο ότι θα πραγματοποιήσουμε επενδύσεις μεγάλης κλίμακας», είχε δηλώσει στις αρχές Νοεμβρίου ο οικονομικός διευθυντής της Toyota Κέντα Κον.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν από τον Απρίλιο ως τον Σεπτέμβριο επιπλέον δασμούς 25% στις εισαγωγές ιαπωνικών αυτοκινήτων, ενώ από τα μέσα Σεπτεμβρίου ισχύει ενιαίος δασμός 15%.

Η Toyota εκτιμά σε 1,45 τρισεκ. γεν (8 δισεκ. ευρώ) τις επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών στα λειτουργικά της κέρδη για το οικονομικό έτος 2025-2026.

Το 2024, η εταιρεία πραγματοποίησε το ένα τέταρτο των παγκόσμιων πωλήσεών της στις ΗΠΑ, δηλαδή 2,33 εκατ. οχήματα, από τα οποία 1,06 εκατ. εισήχθησαν από το Μεξικό και την Ιαπωνία.

Καθώς οι Ιάπωνες κατασκευαστές δέχονται επίσης πιέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ να εξάγουν οχήματα που κατασκευάζονται στα αμερικανικά εργοστάσιά τους προς την Ιαπωνία, η Toyota έχει διαβεβαιώσει ότι είναι έτοιμη να το πράξει εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

«Καταβάλλονται προσπάθειες για την εναρμόνιση των ιαπωνικών προτύπων πιστοποίησης με αυτά των ΗΠΑ. Εάν αυτές οι προετοιμασίες έχουν επιτυχή κατάληξη, θα είμαστε πρόθυμοι να το εξετάσουμε», σχολίασε ο Χιρογιούκι Ουέντα, επικεφαλής δημοσίων σχέσεων της Toyota, στο σαλόνι αυτοκινήτου του Τόκιο.

Πηγή: autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Πού θα δεις από κοντά το πιο premium SUV που έχει καταφθάσει στην Ελλάδα

Τι συμβαίνει αν χτυπήσει κεραυνός αυτοκίνητο και γιατί είστε πιο ασφαλής απ’ όσο νομίζετε

Θεσσαλονίκη: Λευκά μπαλόνια στον ουρανό της πόλης, ως φόρος τιμής στα θύματα τροχαίων