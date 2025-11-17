Μαγνησία: Τραγικό φινάλε στην εξαφάνιση του 72χρονου Αυστριακού μετά από εβδομάδες αναζητήσεων

Τραγικό τέλος στο πολυήμερο θρίλερ της εξαφάνισης του Αυστριακού Έρχαρντ Προλ.

Η σορός άνδρα που βρέθηκε χθες στην παραλία Πετρομέλισσο Μαγνησίας, κοντά στο Καμάρι, ταυτοποιήθηκε και ανήκει στον μέχρι χθες αγνοούμενο τουρίστα.

Η οικογένεια του 72χρονου ενημερώθηκε επίσημα από τις αστυνομικές αρχές χθες Κυριακή 16 Νοεμβρίου ότι το πτώμα που εντοπίστηκε ανήκει στον άνθρωπό τους, ο οποίος αναζητείτο για σχεδόν 40 ημέρες.

Σήμερα αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή, που θα ρίξει φως στα αίτια και στις συνθήκες του θανάτου του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο μετά την πολυήμερη αγωνία.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Ο Έρχαρντ Προλ είχε έρθει για ακόμη μία φορά στην αγαπημένη του Ελλάδα στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως συνήθιζε τα τελευταία χρόνια. Το πρωί της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου αναχώρησε από το ξενοδοχείο όπου διέμενε στο Στόμιο Λάρισας, χρησιμοποιώντας το νοικιασμένο ασημί Fiat Panda. Από εκείνη τη στιγμή τα ίχνη του χάθηκαν. Αν και είχε προγραμματίσει εκδρομή στον Όλυμπο, πληροφορίες ανέφεραν πως κινήθηκε αρχικά προς την παραλιακή ζώνη του Αγιόκαμπου, ενώ το κινητό του εξέπεμψε για τελευταία φορά νότια της Σωτηρίτσας.

Ο 72χρονος δεν εμφανίστηκε ποτέ στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 4 Οκτωβρίου, όπου είχε εισιτήριο επιστροφής, γεγονός που κινητοποίησε την οικογένειά του.

