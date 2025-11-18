Χρυσοχοΐδης: Την Πέμπτη οι ανακοινώσεις για το νομοθετικό πλαίσιο για την οπλοκατοχή 

Την Πέμπτη ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα ανακοινώσει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την οπλοκατοχή από την Κρήτη.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη μιλώντας στον ΣΚΑΪ αναφέρθηκε αρχικά στα δύο περιστατικά του Νέου Κόσμου και της Θεσσαλονίκης με τον θάνατο του 58χρονου και την εγκατάλειψη δύο τραυματιών αντίστοιχα.

«Πρέπει να κοιταχτούμε στον καθρέφτη ως κοινωνία συνολικά με τις άγριες συμπεριφορές που υπάρχουν. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Λένε κάποιοι πως όλα αυτά ήταν μετά τον Covid, αλλά εγώ δεν πιστεύω πως είναι αυτό. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις τις τελευταίες δεκαετίες, αντιλαμβάνονται πως πέρα από την πίεση που ασκεί η ίδια η καθημερινότητα στους ανθρώπους, που είναι δύσκολη, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, με το παραμικρό είναι έτοιμοι όλοι για καυγά. Στο Νέο Κόσμο είναι απίστευτο, φαίνεται πως υπήρξε κάποια λογομαχία. Είναι κάτι αντίστοιχο, αλλά με άλλη έκδοση, αυτό που ζήσαμε στην Κρήτη. Οικογενειακές διαφορές υπάρχουν χιλιάδες, πρέπει να βγάζουμε τα όπλα; Κάτι κακό συμβαίνει και πρέπει να το δούμε συνολικότερα» είπε.

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στην υπόθεση με τα Βορίζια, αποκάλυψε πως θα πάει στη Κρήτη και θα κάνει εκεί τις ανακοινώσεις για την οπλοκατοχή.

«Η αστυνομία είναι εκεί και θα συνεχίσει να είναι πιο έντονα από δω και πέρα. Όχι στο συγκεκριμένο χωριό. Την Πέμπτη θα είμαι στην Κρήτη και θα ανακοινώσουμε και τα νέα νομοθετικά μέτρα, την αυστηροποίηση συνολικά της νομοθεσίας και κάποιες νέες υπηρεσίες που θα ιδρυθούν. Και ταυτόχρονα θα αρχίσουν έρευνες προκειμένου να υπάρξει στόχευση σε οικογένειες, σε ομάδες που φέρουν όπλα» ανέφερε.

«Η κοινωνία δεν είναι όλη παραβατική, παραβατικοί είναι ένα ποσοστό. Πρέπει να στοχοποιήσουμε, να ερευνήσουμε, να διερευνήσουμε, να εξιχνιάσουμε και να εξαρθρώσουμε όλες αυτές τις ομάδες των παραβατικών. Αυτό είναι το ζητούμενο και προς τα κει θα πάμε», πρόσθεσε, τονίζοντας πως «στα Βορίζια είναι εγκληματικές ομάδες, μαφιόζοι, δεν είναι εγκλήματα τιμής».

