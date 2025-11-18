search
ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 13:34
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.11.2025 11:55

Δόμνα Μιχαηλίδου: Περισσότεροι οι δικαιούχοι στο πρόγραμμα “Σπίτι μου 2” – Ποιες οι αλλαγές στα εισοδηματικά όρια

18.11.2025 11:55
piti neo

Τις τελευταίες παρεμβάσεις της κυβέρνησης σε τρία κρίσιμα μέτωπα: το στεγαστικό, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και την παιδική προστασία, παρουσίασε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου στο Action 24 τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα προγράμματα «Σπίτι μου 1 & 2» έφεραν 30.000 σπίτια στην αγορά».

Η Υπουργός χαρακτήρισε το στεγαστικό «εθνικό ζήτημα», τονίζοντας ότι, παρά το υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης, η δυσκολία στα ενοίκια είναι μεγάλη.

Υπενθύμισε ότι στο τέλος του μήνα ξεκινά η επιστροφή του 1 στα 12 ενοίκια και υπογράμμισε τα θετικά αποτελέσματα των προγραμμάτων Στέγασης:

«Με το “Σπίτι μου 1”, 10.000 άνθρωποι απέκτησαν το δικό τους σπίτι. Το “Σπίτι μου 2”, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, έχει ήδη βοηθήσει 11.000 δικαιούχους να αποκτήσουν κατοικία. Και συνεχίζουμε. Όπως προσαρμόσαμε τα κριτήρια στο “Σπίτι μου 1”, προσαρμόζουμε τώρα και το “Σπίτι μου 2” ώστε να γίνει πιο ευέλικτο και να καλύψει περισσότερα νοικοκυριά.

Το πρόγραμμα παραμένει ανοιχτό, με διαθέσιμους πόρους που φτάνουν τα 800 εκατομμύρια ευρώ, για να μπορέσουν ακόμη 9.000 συμπολίτες μας να αποκτήσουν σπίτι».

«Για να έχουμε καθαρό μέτρο σύγκρισης: τα τελευταία χρόνια οι τράπεζες ενέκριναν περίπου 2.000 στεγαστικά δάνεια τον χρόνο. Σήμερα, μέσα σε μόλις δύο χρόνια, έχουμε φτάσει συνολικά στα 30.000 σπίτια.», τόνισε η υπουργός.

Οι αλλαγές στα εισοδηματικά όρια, ώστε να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά είναι οι εξήες:

Από 20.000 € σε 25.000 € το όριο για μονοπρόσωπο νοικοκυριό.
Από 33.000 € σε 40.000 € για οικογένεια με ένα παιδί.
Από 31.000 € σε 39.000 € για μονογονεϊκές οικογένειες.

Αναφορικά με τις τιμές των ακινήτων που διατίθενται μέσω των προγραμμάτων, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, δεν παρουσιάζουν αυξημένη τιμή σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά.

Αυτό οφείλεται στο ότι «βγήκαν ξανά στην αγορά πολλά κλειστά σπίτια που παρέμεναν κλειδωμένα και επιβάρυναν τους ιδιοκτήτες με πάγια κόστη χωρίς κανένα όφελος».

Κάρτα Αναπηρίας – «Εργαλείο ελευθερίας για κάθε πολίτη με αναπηρία»

Η Υπουργός ανακοίνωσε ότι άνοιξαν σήμερα οι αιτήσεις για την πλαστική Κάρτα Αναπηρίας, η οποία αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρώπη, δίνει στο άτομο με αναπηρία πρόσβαση σε όλα τα μέσα του ΟΑΣΑ και λειτουργεί ως δικαιολογητικό για μηδενικό ή μειωμένο εισιτήριο στα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς.

«Για να έχει αξιοπρέπεια ένας πολίτης με αναπηρία, το κράτος οφείλει να του παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες», τόνισε.

«Με την νέα Κάρτα Αναπηρίας, ένα άτομο με αναπηρία μπορεί «να πάρει το μετρό, να πάει στην Ακρόπολη, να ανέβει με το αναβατόριο στον Ιερό Βράχο και να θαυμάσει τον ελληνικό πολιτισμό χωρίς εμπόδια», είπε η κα Μιχαηλίδου.

Αναφέρθηκε επίσης στην πλατφόρμα προσβασιμότητας, που παραμένει ανοιχτή, με σημαντικά απλουστευμένη διαδικασία:

«Μπορεί κάποιος να κάνει αρκετές εργασίες προσβασιμότητας στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας του χωρίς χαρτί μηχανικού. Όπου απαιτείται όμως χαρτί μηχανικού, αυξήσαμε την αμοιβή του στα 900 ευρώ».

«Αυτό που χρειάζεται ένα παιδί είναι μια οικογένεια»

Τέλος, η υπουργός ξεκαθάρισε ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ιδρύματα δεν είναι «ορφανά», αλλά παιδιά με γονείς που έχουν κριθεί από τις Αρχές ως κακοποιητικοί ή παραμελητικοί.

 «Ο εισαγγελέας αποφασίζει προσωρινά την τοποθέτηση σε ίδρυμα και στη συνέχεια το δικαστήριο κρίνει – όχι σε δύο ή τρία χρόνια, αλλά σε βάθος χρόνου – αν μια οικογένεια μπορεί να ξανασταθεί στα πόδια της για να φροντίσει το παιδί της».

Τόνισε πως η πλειονότητα των παιδιών που ζουν σήμερα σε ιδρύματα δεν είναι κατάλληλα για υιοθεσία:

«Εννέα στα δέκα παιδιά είναι άνω των έξι ετών και εννέα στα δέκα είναι κατάλληλα μόνο για αναδοχή. Κι όμως, η κοινωνία συνεχίζει να ζητά κυρίως βρέφη για υιοθεσία».

Αναφερόμενη στην πρόοδο των τελευταίων ετών, σημείωσε: «Από το 2020 έχουμε καταφέρει να βγάλουμε τα μισά παιδιά από τα ιδρύματα. Ήταν 2.500 και σήμερα έχουμε φτάσει στα 1.100.»

«Αυτό που χρειάζεται κάθε παιδί, ανεξαρτήτως ηλικίας, είναι μια σταθερή, ασφαλής οικογένεια».

Διαβάστε επίσης

Ηράκλειο: Νέα στοιχεία για το θρίλερ στη Μεσαρά – Τον πυροβόλησαν από το παράθυρο ενώ κοιμόταν

Σοκ στην Πάτρα – 12χρονη κατήγγειλε 16χρονο για βιασμό

Μακελειό στα Βορίζια: Παραδόθηκε και συνελήφθη ο αδελφός της δολοφονημένης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
yerma-parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Γέρμα» (η ανεκπλήρωτη) στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν – Σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαππα

asthenoforo_thailand
ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Αδιανόητο! Καθαρίστρια βρήκε ζωντανό… μωρό μέσα σε καζανάκι τουαλέτας (photos)

mitsotakis_bodiroga_1811_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ενόψει του Final 4 στην Αθήνα (photos)

kwstas_isixos
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Μια ακόμα ήττα του Τραμπισμου στην Λατινική Αμερική, η περίπτωση του Εκουαδόρ

astynomikos-xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σύλληψη 34χρονης για κλοπές από καταστήματα της Αττικής – Είχε προτίμηση σε τάμπλετ, ρούχα και παπούτσια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

agios-dimitrios-aporrimmatoforo-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Άνοιξε η γη και… «κατάπιε» απορριμματοφόρο – Για ευθύνη της ΕΥΔΑΠ κάνει λόγο ο δήμαρχος

peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 79χρονη κατάφερε να «παγιδεύσει» απατεώνα που της πήρε 700 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 13:33
yerma-parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Γέρμα» (η ανεκπλήρωτη) στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν – Σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαππα

asthenoforo_thailand
ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Αδιανόητο! Καθαρίστρια βρήκε ζωντανό… μωρό μέσα σε καζανάκι τουαλέτας (photos)

mitsotakis_bodiroga_1811_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ενόψει του Final 4 στην Αθήνα (photos)

1 / 3