Γιάννης Κούστας: Φιλόξενο σπίτι οι ΗΠΑ στον χώρο των κεφαλαιαγορών – Μας έδωσε τη δυνατότητα να κατακτήσουμε ηγετική θέση στη διεθνή ναυτιλία

Μια βραδιά που συνδύασε την ψυχαγωγία και την διασκέδαση με την επαγγελματική δικτύωση, τις εταιρικές σχέσεις και την προβολή της δραστηριότητάς του διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (Hellenic American Chamber of Commerce), έχοντας ως πρωταγωνίστρια την Άννα Βίσση και τιμώμενο πρόσωπο τον εφοπλιστή Δρα. Γιάννη Κούστα.

Πρόκειται για την 73η ετήσια δεξίωση για την απονομή ανάδειξη του “Προσώπου της Χρονιάς” (“73rd Person of the Year Gala”) που έλαβε χώρα στον πολυχώρο Cipriani Wall Street, στην “καρδιά” της εμβληματικής οδού της παγκόσμιας οικονομίας, στο Μανχάτταν, παρουσία εκπροσώπων της ελληνικής διπλωματίας, του επιχειρείν και των ελληνοαμερικανικών επαγγελματικών φορέων στη Νέα Υόρκη.

Ο Δρ. Γιάννης Κούστας, μετά την απονομή του βραβείου, ευχαρίστησε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και αναφέρθηκε στην εμπειρία της παρουσίας του στις ΗΠΑ αργότερα στην ζωή του, αλλά και τον γενικότερο ρόλο της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

«Πολλοί από εσάς γνωρίζετε τι σημαίνει να χτίζεις μια ζωή μακριά από την πατρίδα. Η Αμερική άνοιξε τις πόρτες της και προσέφερε ευκαιρίες που η Ελλάδα, σε ορισμένες περιόδους, δεν μπορούσε. Με αφοσίωση, επιμονή και ισχυρή ταυτότητα, η ομογένεια όχι μόνο ευδοκίμησε, αλλά έφερε τιμή στην Ελλάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξαν ένα φιλόξενο σπίτι, ιδιαίτερα στον χώρο των κεφαλαιαγορών. Αυτό το περιβάλλον μας έδωσε τη δυνατότητα να αναπτυχθούμε, να καινοτομήσουμε και να κατακτήσουμε ηγετική θέση στη διεθνή ναυτιλία», ανέφερε, επισημαίνοντας παράλληλα τον ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στο παγκόσμιο εμπόριο και τη διμερή συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ.

«Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ανανεωμένο ενδιαφέρον, σημαντικές επισκέψεις και νέες συμφωνίες, σημάδια ότι η συνεργασία των χωρών μας μπαίνει σε μια νέα, ακόμη πιο ουσιαστική φάση», πρόσθεσε.

Με λόγια που ανέδειξαν τη συνοχή και τη δύναμη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, απηύθυνε χαιρετισμό η πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ευτυχία Πυλαρινού – Πάιπερ.

«Ως μία κοινότητα, ηγέτες της ναυτιλίας και των χρηματοοικονομικών, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, δημόσιοι λειτουργοί, στελέχη και μέλη των ελληνoαμερικανικών οργανισμών, καθώς και φίλοι από κοντά και μακριά, βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε την αριστεία, την ακεραιότητα και τους διαχρονικούς δεσμούς που ενώνουν την Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες», τόνισε η πρόεδρος, επισημαίνοντας ότι η παρουσία των συμμετεχόντων επιβεβαιώνει «τη δύναμη των κοινών αξιών και τη σημασία της κοινής μας αποστολής», ενώ δεν παρέλειψε να απονείμει τα εύσημα στην Εκτελεστική Διευθύντρια του Επιμελητηρίου, Αλεξάνδρα Σπύρου – Μητσάκη.

Αναφερόμενη στον τιμώμενο, η κ. Πυλαρινού-Πάιπερ σημείωσε: «Είναι ιδιαίτερη τιμή απόψε να αναγνωρίζουμε τον Δρα Γιάννη Κούστα ως τον 73ο Person of the Year. Με το όραμα και τη δέσμευσή του στην καινοτομία, έχει συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης ναυτιλιακής πραγματικότητας, ενσαρκώνοντας την ευθύνη, την ανθεκτικότητα και τη γενναιοδωρία», ανέφερε η κ. Πυλαρινού Πάιπερ, ενώ ο Εκτελεστικός Πρόεδρος, Νίκος Κάτσανος (Nick Katsanos) στάθηκε στους ιδρυτικούς δεσμούς του Επιμελητηρίου με τη ναυτιλία, με αφορμή την βράβευση του Δρα. Κούστα.

«Πολλοί από τους ιδρυτές μας ήταν εφοπλιστές. Όπως και οι προλαλήσαντες, συγχαίρω τον Δρα. Γιάννη Κούστα για αυτή την τόσο άξια τιμή. Σας εύχομαι μια υπέροχη βραδιά. Και πριν αποχωρήσω, θέλω για ακόμα μία φορά να εκφράσω τις ευχαριστίες μου.», τόνισε ο κ. Κάτσανος.

