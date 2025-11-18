Μύλος με τη Θρασκιά, τον διάλογο και τις συνεργασίες στο ΠΑΣΟΚ, ο επίμονος Τασούλας, ο σιωπηλός Ζελένσκι και η βεντέτα Λατινοπούλου – Βελόπουλου  

Καλημέρα σας

Μόνο «αθώα» δεν είναι η συζήτηση που έχει ξεκινήσει στο ΠΑΣΟΚ – και για το ΠΑΣΟΚ – περί κυβερνητικών συνεργασιών και σχέσεων του Κινήματος με τον Μητσοτάκη από τη μία και την κεντροαριστερά από την άλλη.

Τα πράγματα βλέπετε είναι ξεκάθαρα, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό: Χρειάζεται και να θες να δεις πόσο ξεκάθαρα είναι. Μα και να τοποθετηθείς επίσης ξεκάθαρα, χωρίς υπεκφυγές.

Ο Μητσοτάκης βλέπει τη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ ως την πιο «λογική» μετεκλογική εξέλιξη – έχει και τον Βελόπουλο, αλλά ως έσχατη (ελληνική) λύση. Και πάντως θεωρεί το ΠΑΣΟΚ ως ένα δυνητικό σύμμαχο, αλλά ταυτόχρονα και μία δεξαμενή ψήφων, την οποία θέλει να απομυζήσει, δια της πιέσεως – ή θα το σύρει σε συνεργασία ή θα το ισοπεδώσει εκλογικά, αυτό στοχεύει.

Το ΠΑΣΟΚ από την άλλη είναι μπερδεμένο. Θέλει και δεν θέλει να είναι… «επιθυμητό» από τον Μητσοτάκη. Αυτή η αμφιθυμία όμως το καθιστά εύκολο στόχο για τον Μητσοτάκη.

Βγαίνει η Ράνια η Θρασκιά, αλλά και άλλα στελέχη και λένε «διάλογος με τους κεντροαριστερούς, ακόμα και με τον Τσίπρα εάν εμφανιστεί με κόμμα».

Ο Παύλος Μαρινάκης ζητάει εξηγήσεις και σπεύδει να του απαντήσει ο Κώστας Τσουκαλάς, αλλά χωρίς να του απαντήσει! Γιατί δεν ξέρει τι να του απαντήσει! Αυτό το δράμα ζει αυτόν τον καιρό το ΠΑΣΟΚ.

Το πρόβλημα της Χαριλάου είναι πως βλέπει ότι (μπορεί να) χάνει δυνάμεις προς τον Τσίπρα.

Και γι’ αυτό αποφάσισε να του επιτεθεί. Όμως το ΠΑΣΟΚ χάνει προς τον Τσίπρα όχι επειδή τον άφησε σε κάποιο απυρόβλητο, αλλά επειδή στρεφόμενο προς το κέντρο και αφήνοντας σενάρια περί συνεργασίας με τον Μητσοτάκη να τρέχουν, έδωσε χώρο στον Τσίπρα να αλωνίζει (έστω και εν αναμονή) στον προοδευτικό, αντιδεξιό χώρο. Τόσο απλό.

– Αν περιμένει να πάρει τους δεξιόστροφους κεντρώους ο Νίκος Ανδρουλάκης θα περιμένει πολύ. Αυτοί θέλουν ησυχία, τάξη και ασφάλεια – δηλαδή Μητσοτάκη στο τέλος της ημέρας. Αλλού είναι το «ψητό».

Αυτά και βλέπουμε…

Ο επίμονος Τασούλας

Φοβάμαι ότι ο Κώστας ο Τασούλας το έχει πάρει στα σοβαρά ότι μπορεί να αναδειχθεί σε πολιτικό παράγοντα.

Δεν του αρκεί δηλαδή ότι είναι ο ανώτατος πολιτειακός παράγοντας, αλλά θεωρεί ότι θα συμβάλει στις πολιτικές διεργασίες, πολύ περισσότερο από τα τυπικά που προβλέπει το Σύνταγμα.

Μου μεταφέρουν συνομιλητές του ότι σκέφτεται την ώρα και τη στιγμή που θα παίρνει (αποφασιστικής σημασίας) τηλέφωνα κατά τη διαδικασία των διερευνητικών εντολών, ώστε να βρεθεί επιτευχθεί μία κυβέρνηση συνεργασίας.

Λες και οι πολιτικοί αρχηγοί δεν μπορούν να μιλήσουν και ή να βρεθεί μία λύση ή να πάμε ξανά σε εκλογές.

Σαν να προκαταλαμβάνει κρίση ο Τασούλας. Και αυτό είναι κάτι που δεν περιλαμβάνεται στα καθήκοντά του.

Λατινοπούλου κατά Βελόπουλου

Παρατήρησα, με την απόσταση που επιτρέπει μία πιο ψύχραιμη ματιά, τον ελιγμό του Ζελένσκι κατά τις συναντήσεις προχθές στην Αθήνα με την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της χώρας μας.

Τασούλας, Μητσοτάκης, Κακλαμάνης επισήμαναν στον Ουκρανό πρόεδρο το μακροχρόνιο πρόβλημα της Κύπρου με την εισβολή και κατοχή από τις τουρκικές δυνάμεις. Το έκαναν διότι υπό μία παρόμοια έννοια το Ουκρανικό και το Κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής.

Αλλά ο Ζελένσκι έκανε τον… κουφό. Βλέπετε δεν θέλει να δυσαρεστήσει τον Ταγίπ Ερντογάν και έτσι απέφυγε να κάνει την παραμικρή νύξη. Όσο κι αν η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει χωρίς δεύτερη κουβέντα – και επί Μπάιντεν και επί Τραμπ – το Κίεβο και μάλιστα με κάθε δυνατό και αδύνατο τρόπο, ο Ουκρανός πρόεδρος δεν πρόκειται να το επιστρέψει πίσω…

Μονομαχία στο (ακρο)δεξιό Ελ Πάσο

Είναι τόσο άγρια τα πράγματα στα δεξιά της ΝΔ, με τους εκεί σχηματισμούς να ανταγωνίζονται μέχρις εσχάτων, που σύντομα θα δούμε και δικαστικές κόντρες.

Για την ακρίβεια, στις 11 Δεκεμβρίου είναι προγραμματισμένη η εκδίκαση της αγωγής που έκανε προ διετίας σχεδόν η Αφροδίτη Λατινοπούλου στον Κυριάκο Βελόπουλο. Το επίδικο είναι ένα sms του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, που η ευρωβουλευτής της Φωνής Λογικής το θεώρησε χυδαίο – θα σας γελάσω, δεν ξέρω το περιεχόμενο και δεν μπορώ να κρίνω.

Το θέμα είναι ότι η Λατινοπούλου ζητάει 300 χιλιάρικα από τον Βελόπουλο, αλλά το θέμα δεν είναι τα χρήματα κυρίως. Το θέμα είναι το γόητρο και πώς αυτή η δίκη θα επηρεάσει τις ισορροπίες και την απήχηση των δύο στο δεξιό… δεξιό κοινό.

Μην ξεχνάτε ότι παραμονεύει και ο Αντώνης Σαμαράς εκεί στη σκληρή συντηρητική βάση της παράταξης, άρα κάθε ολίσθημα μπορεί να αποβεί μοιραίο…

Ξεκινά το ντόμινο στις τράπεζες

Λίγο πριν πέσουν οι τελικές υπογραφές στο deal Πειραιώς–Εθνικής Ασφαλιστικής, στους τραπεζικούς διαδρόμους επικρατεί κινητικότητα που θυμίζει… προεκλογικό πυρετό. Μόλις κλείσει τυπικά η εξαγορά, οι καλά γνωρίζοντες περιμένουν να αρχίσει το πραγματικό έργο: το ξετύλιγμα ενός κουβαριού εξελίξεων που θα αναδιαμορφώσει τον χάρτη του bancassurance.

Κεντρικός παίκτης στο παρασκήνιο η Εθνική Τράπεζα, η οποία βλέπει τον μέχρι χθες στρατηγικό της συνεργάτη να μετακομίζει στην «απέναντι όχθη». Δεν είναι λίγοι όσοι υποστηρίζουν ότι ήδη αναζητά νέο μεγάλο σύμμαχο – είτε μέσω joint venture είτε με συμφωνία αποκλειστικότητας είτε με εξαγορά. Οι συζητήσεις γίνονται αθόρυβα, αλλά το παιχνίδι είναι μεγάλο.

Στην Πειραιώς, πάντως, περιμένουν τις σημαντικές συνέργειες από το 2027, όταν θα λειτουργήσει πλήρως το νέο πλάνο πώλησης ασφαλιστικών προϊόντων. Το ανοιχτό ερώτημα: Θα τερματιστούν πρόωρα οι υφιστάμενες συνεργασίες της Εθνικής Ασφαλιστικής; Αν αυτό συμβεί, αλλάζει το μέγεθος και η δυναμική του νέου σχήματος.

Στο μεταξύ, η αγορά δίνει τον τόνο: η Eurobank έχει ήδη φτάσει τα 50 εκατ. ευρώ έσοδα από bancassurance στο 9μηνο, η Alpha Bank τα 17 εκατ., και η Εθνική Τράπεζα τα 13 εκατ. – εν αναμονή της επόμενης ημέρας.

Το μόνο σίγουρο; Μετά το deal, το ντόμινο τώρα αρχίζει.

