Νέα ανακάλυψη: Πρωτεΐνη βιοδείκτης για τον καρκίνο επουλώνει τα τραύματα

Μια πρωτεΐνη που έχει συνδεθεί με σοβαρές μορφές καρκίνου, παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη φυσική επούλωση των πληγών.

Πρόκειται για την πρωτεΐνη SerpinB3. Μάλιστα οι ερευνητές στις ΗΠΑ που έκαναν αυτή την απροσδόκητη διαπίστωση, εκτιμούν ότι ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη θεραπειών που θα ενισχύουν την αποκατάσταση των ιστών.

Η SerpinB3 έχει καθιερωθεί ως ένας βασικός βιοδείκτης που αποκαλύπτει πότε οι προστατευτικοί ιστοί του σώματος – από το δέρμα μέχρι τους πνεύμονες– βρίσκονται υπό σοβαρή πίεση λόγω καρκίνου ή χρόνιας νόσου. Η απότομη άνοδος της SerpinB3 στις αιματολογικές εξετάσεις αποτελεί για τους γιατρούς σαφή ένδειξη ότι ο οργανισμός βρίσκεται υπό σημαντική πίεση.

Η μελέτη

Στη νέα μελέτη, οι Τζόρνταν Γιάρον και Καουσάλ Ρέγκε και οι συνεργάτες τους στο Biodesign Center for Biomaterials Innovation and Translation του πανεπιστημίου της Αριζόνας ανακάλυψαν ότι η SerpinB3 αποτελεί ένα από τα φυσικά εργαλεία του σώματος για την επούλωση πληγών, βοηθώντας το κατεστραμμένο δέρμα να ανακάμψει μετά από τραυματισμό.

Η μελέτη των επιστημόνων ανοίγει τον δρόμο για νέες ιατρικές στρατηγικές, καθώς ο περιορισμός της θα μπορούσε να βοηθήσει στον έλεγχο επιθετικών καρκίνων. Προσφέρει επίσης ενδείξεις για το πώς η πρωτεΐνη συμβάλλει σε φλεγμονώδεις παθήσεις- από δερματικές διαταραχές έως άσθμα.

Η μελέτη προέκυψε από τον συνδυασμό δύο βασικών ερευνητικών πεδίων της ομάδας: την ανάπτυξη βιοδραστικών υλικών που ενισχύουν την επούλωση και την εις βάθος μελέτη μιας οικογένειας πρωτεϊνών, των σερπινών (serpins). Οι σερπίνες εμπλέκονται σε κρίσιμες λειτουργίες του οργανισμού, όπως η πήξη του αίματος και η ανοσολογική απόκριση, και αρκετές εξ αυτών, συμβάλλουν στη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη διάσπαση και την αποκατάσταση των ιστών.

«Όταν εξετάσαμε πώς τα βιοδραστικά νανοϋλικά βοηθούν στην αποκατάσταση των ιστών, η SerpinB3 αναδείχθηκε ως βασικός παράγοντας που σχετιζόταν με την ενεργοποίηση της επούλωσης που προκαλούσαν τα νανοϋλικά» εξήγησε ο Ρέγκε. «Τώρα, βασιζόμαστε σε αυτό το βασικό εύρημα και διερευνούμε τον ρόλο της SerpinB3 σε άλλες παθολογικές καταστάσεις» πρόσθεσε.

Η πρωτεΐνη με τον διπλό ρόλο

Πολλές σερπίνες συνδέονται με την εμφάνιση ασθενειών όταν τα επίπεδά τους διαταράσσονται, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη φλεγμονής, ίνωσης ή ακόμη και καρκίνου. Η SerpinB3 χρησιμοποιείται ευρέως ως βιοδείκτης επιθετικών καρκίνων. Γνωστή και ως squamous cell carcinoma antigen-1, εντοπίστηκε πρώτη φορά το 1977 σε ιστό καρκίνου του τραχήλου. Έκτοτε, χρησιμοποιείται ως βιοδείκτης για επιθετικούς καρκίνους των πνευμόνων, του ήπατος και του δέρματος.

Πώς επιταχύνεται η αποκατάσταση του δέρματος

Παρακολουθώντας ποια γονίδια ενεργοποιούνται κατά την επούλωση, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα επίπεδα της SerpinB3 αυξάνονται απότομα στο τραυματισμένο δέρμα. Η αύξηση ήταν ακόμη μεγαλύτερη σε πληγές καλυμμένες με προηγμένα επιθέματα βιοϋλικών.

Σε εργαστηριακά πειράματα, η επιπλέον χορήγηση SerpinB3 επιτάχυνε σημαντικά την κίνηση των κυττάρων του δέρματος, βοηθώντας τα να κλείσουν τις πληγές πιο γρήγορα- σχεδόν το ίδιο αποτελεσματικά με τον γνωστό παράγοντα επούλωσης EGF.

Η SerpinB3 διεγείρει τα κερατινοκύτταρα, τα οποία μετακινούνται προκειμένου να επιδιορθώσουν το δέρμα. Όταν ενεργοποιούνται, τα κύτταρα αυτά αποκολλώνται ευκολότερα από το περιβάλλον τους, επιτρέποντάς τους να μετακινηθούν μέσα στην περιοχή του τραύματος.

Η πρωτεΐνη ενισχύει επίσης τα ευρύτερα δίκτυα αποκατάστασης του οργανισμού, διευκολύνοντας την οργάνωση και την ανάπτυξη νέου ιστού. Σε τραύματα που αντιμετωπίστηκαν με SerpinB3, οι ίνες κολλαγόνου ήταν πιο καλά δομημένες, δημιουργώντας ένα ισχυρότερο υπόβαθρο που βοηθά στην αποκατάσταση του δέρματος.

Τα ευρήματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Sciences.

Μελλοντικές θεραπείες

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα προκειμένου να κατανοηθεί ο ακριβής ρόλος της SerpinB3. Ωστόσο, επειδή φαίνεται να επιταχύνει την επούλωση, η πρωτεΐνη θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για νέες θεραπείες χρόνιων, δύσκολα επουλώσιμων πληγών. Ταυτόχρονα, η κατανόηση του διπλού της ρόλου στην επούλωση και στον καρκίνο, μπορεί να οδηγήσει σε νέες προσεγγίσεις για τον έλεγχο της καρκινικής ανάπτυξης.

ΠΗΓΗ: Science Daily

Διαβάστε επίσης:

Πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στα φάρμακα

Γρίπη, Covid ή κρυολόγημα; Πώς τα ξεχωρίζω και πότε πάω στον γιατρό

ΕΟΦ: Περιορισμένη διαθεσιμότητα σε 257 φάρμακα τον Οκτώβριο