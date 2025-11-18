Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Από Δευτέρα (24/11) στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι – Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μετά το προσεχές Σαββατοκύριακο θα ξεκινήσουν οι πληρωμές κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Δεκέμβριο, με τους πρώτους συνταξιούχους να πηγαίνουν στα ΑΤΜ τη Δευτέρα (24/11).
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, οι ημερομηνίες πληρωμής θα ακολουθήσουν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.
Oι πρώτοι που θα πληρωθούν τις συντάξεις Δεκεμβρίου θα είναι οι συνταξιούχοι των τέως ασφαλιστικών ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου.
Δύο ημέρες μετά, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, είναι προγραμματισμένη η πληρωμή των συντάξεων Δεκεμβρίου στους μισθωτούς συνταξιούχους του ΕΦΚΑ. Πρόκειται για ασφαλισμένους των τέως ταμείων ΝΑΤ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Δημοσίου, Τραπεζών και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ μεταξύ άλλων.
Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου και την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου αντίστοιχα.
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Δεκεμβρίου θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Τρίτη 25 Νοεμβρίου.
Συγκεκριμένα θα πληρώσουν τα εξής Ταμεία:
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Δεκεμβρίου για τους μισθωτούς θα διενεργηθούν την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου.
Συγκεκριμένα θα πληρώσουν τα εξής Ταμεία:
Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.
