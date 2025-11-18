«Το Πάρκο της μνήμης» στον Ιανό της Αθήνας – Συλλογή Διηγημάτων της Τασούλας Τσιλιμένη

Στο διήγημα « Άνω τελεία», η ελπίδα «κρεμασμένη στα μανταλάκια» σε μια ερωτική σχέση που επικρατεί η αμφιβολία, στα «Μουσκεμένα σεντόνι», το αντρικό σώμα θυμάται τις ηλικιακές φάσεις των μουσκεμένων σεντονιών για διαφορετικούς λόγους, από την εφηβεία έως το γήρας, στη «Λιούμπα» μια κόρη ντύνοντας τη μητέρα της για το τελευταίο «ταξίδι» ανακαλύπτει το μεγάλο μυστικό στο γυμνό σώμα της, ενώ στο “Concealer” διαβάζουμε για την προσπάθεια μιας γυναίκας που εργάζεται σε σώματα ασφαλείας να καλύψει τα σημάδια της κακοποίησης που δέχεται από τον σύζυγό της, λίγο πριν τη διάλεξη της για την ενδοοικογενειακή βία.

«Με αυτές τις ιστορίες θέλω να στρέψω την προσοχή του αναγνώστη και της αναγνώστριας σε εκείνα τα μικρά και ανεπαίσθητα καθημερινά που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά μας, τη θέση στις σχέσεις μας και κυρίως τη σχέση με τον εαυτό μας, εκείνον που κρύβεται στην χαμένη παιδικότητα μας και μέσα από σκοτεινούς διαδρόμους καθορίζει το σήμερα», μας λέει η συγγραφέας Τασούλα Τσιλιμένη για «Το Πάρκο της Μνήμης» (Εκδ. Αρμός) που παρουσιάζεται στον Ιανό της Σταδίου, την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου στις 17:30.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Άρης Σφακιανάκης, συγγραφέας και Τέσυ Μπάϊλα, συγγραφέας και Πρόεδρος της PEN GREECE, ενώ θα συντονίσει και θα συνομιλήσει με τη συγγραφέα ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Μηνάς Βιντιάδης., Αποσπάσματα θα διαβάσει η ηθοποιός Φωτεινή Μπαξεβάνη, και στο πιάνο θα είναι η Βάγια Νάσση.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον ΙΑΝΟ της Αθήνας, Σταδίου 24 και θα προβάλλεται ζωντανά στο κανάλι YouTube του ΙΑΝΟΥ.

Το βιβλίο. Στις 29 ιστορίες της συλλογής ο αφηγητής, γυναίκα ή άντρας, οδηγούν τους αναγνώστες σε περιβάλλοντα, συνθήκες και εμπειρίες οικείες αλλά και δυστοπικές. Σε κάθε αναγνωστική διαδρομή -ρεαλιστική, μυθοπλαστική και κάποιες με στοιχεία μαγικού ρεαλισμού- η συνάντηση με τον εαυτό μας, είτε στην παιδική μας ηλικία είτε στην ωριμότητα, είναι αναπόφευκτη. Ιστορίες έρωτα, απώλειας, ατολμίας, θάρρους, ιστορίες όπου το φως και το σκοτάδι εναλλάσσονται στο πάρκο της μνήμης, χωρίς ποτέ να επικρατεί κανένα από τα δυο.

Η συγγραφέας. Η Τασούλα Τσιλιμένη έχει διδάξει ως καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για περισσότερα από 25 χρόνια Αφήγηση, Δημιουργική Γραφή και Λογοτεχνία για παιδιά και εφήβους. Έχει ιδρύσει τον Πανελλήνιο Όμιλο Φίλων Αφήγησης για την προώθηση της προφορικής αφήγησης, το διαπανεπιστημιακό ηλεκτρονικό περιοδικό ΚΕΙΜΕΝΑ για τη μελέτη της Παιδικής Λογοτεχνίας, τον σύλλογο Φίλοι του ΜΠΕΛ και το Μουσείο Παιδικής & Εφηβικής Λογοτεχνίας. Έχει διδάξει σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Άρθρα και μελέτης της έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα περιοδικά της ημεδαπής και αλλοδαπής και σε συλλογικούς τόμους. Παράλληλα με τα επιστημονικά της βιβλία που κυκλοφορούν από επώνυμους εκδοτικούς οίκους ασχολείται και με τη συγγραφή λογοτεχνίας(ποίηση & πεζογραφία)για ενήλικες και παιδιά.

