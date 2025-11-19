Αεροδρόμιο Καστέλλι: Προς ολοκλήρωση οι κύριες κατασκευαστικές εργασίες – Πότε ξεκινούν οι δοκιμαστικές πτήσεις

Κατά 65% είναι έτοιμο το έργο κατασκευής του Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, με μετόχους το ελληνικό Δημόσιο (45,9%), τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (32,46%) και τον ινδικό Όμιλο GMR (21,64%).

Πιο συγκεκριμένα οι κύριες κατασκευαστικές εργασίες του αεροδρομίου τείνουν προς την ολοκλήρωσή τους, το οποίο θα εκτείνεται σε 6.030 στρέμματα. Οι φέροντες οργανισμοί του πύργου ελέγχου και του Αεροσταθμού, καθώς και της πλειονότητας των υπολοίπων κτιρίων έχουν ολοκληρωθεί.

Το έργο κατασκευάζεται από την ΤΕΡΝΑ και είναι συνολικού κατασκευαστικού προϋπολογισμού 625 εκατ. ευρώ (520 εκατ + 105 εκατ. λόγω πρόσθετων έργων αύξησης χώρων εξαιτίας του covid).

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις του νέου διεθνή αερολιμένα αναμένονται μέσα στο 2027, ενώ στο πρώτο δωδεκάμηνο της κανονικής λειτουργίας του θα εξυπηρετήσει γύρω στα 11,5 εκατ. επιβάτες.

Η στόχευση του αεροδρομίου θα αφορά αρχικά τουρίστες από τις αγορές που έχουν ήδη σύνδεση με το υφιστάμενο αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης». Πρόθεση όμως της διοίκησης είναι η προσέλκυση επιβατών και από άλλες αγορές όπως για παράδειγμα ο Καναδάς.

Επίσης στα πλάνα της διοίκησης είναι το νέο αεροδρόμιο να γίνει hub για πτήσεις προς χώρες της Αφρικής και της Ασίας, αλλά και ενδιάμεσος σταθμός για ελληνικά νησιά.

Επίσης:

Η διάστρωση της τελικής επιφάνειας των ειδικών οδοστρωμάτων προσγείωσης /απογείωσης / στάθμευσης αεροσκαφών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με ποσοστό υλοποίησης της τάξεως του 96%.

Ο Πύργος ελέγχου έχει ολοκληρωθεί κατά 60 %

To Terminal 7 επιπέδων συνολικής επιφάνειας 93.000 τ.μ. έχει ολοκληρωθεί κατά 60%

Τα καταστρώματα του διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης μήκους 3.200 μέτρων κατηγορίας κατά ICAO 4E και του τροχόδρομου εμφανίζει ποσοστό προόδου 96%

Η κατασκευή των οικοδομικών & ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην πλειονότητα των κτιρίων.

Η πρόοδος υλοποίησης των εργασιών της νέας οδικής σύνδεσης με τον ΒΟΑΚ βρίσκεται στο 85 % (εκτός του τμήματος 3+800 – 7+020 για το οποίο δόθηκε εντολή κατασκευή σήραγας 3,0 χλμ).

Το έργο θα περιλαμβάνει:

1 διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης μήκους 3.200 μέτρων κατηγορίας κατά ICAO 4E *

1 παράλληλο τροχόδρομο κίνησης αεροσκαφών ίσου μήκους *

8 συνδετήριους τροχόδρομους του διαδρόμου με τον παράλληλο τροχόδρομο

2 συνδετήριους τροχόδρομους με τον διάδρομο του Στρατιωτικού Αεροδρομίου

Χώρο στάθμευσης αεροσκαφών (Αpron) που αποτελείται από 5 σταθερές θέσεις κατηγορίας Ε (ή 10 κατηγορίας C), 27 απομακρυσμένες θέσεις κατηγορίας C και 2 κατηγορίας C (ή 1 θέση κατηγορίας Ε), 16 θέσεις για Γενική Αεροπλοΐα και 3 θέσεις για ελικόπτερα *

Κτίριο Αεροσταθμού (Terminal Building) 7 επιπέδων συνολικής επιφάνειας 93.000 τ.μ.

Πύργο Ελέγχου 4.850 τ.μ. και ύψους 44 μ.

10 Κτίρια/Εγκαταστάσεις απαιτήσεων λειτουργίας αεροδρομίου: Πυροσβεστική, Αστυνομία, Συντήρησης Αεροδρομίου, Εγκατάστασης εταιρειών επίγειας εξυπηρέτησης, Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Υποσταθμός 150kV, Δεξαμενές Νερού, Εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισμού, Εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και ανεφοδιασμού αεροσκαφών μέσω υπόγειου συστήματος Hydrant, Εγκατάσταση συλλογής απορριμμάτων αεροδρομίου

Χώρους στάθμευσης και εξυπηρέτησης 1.378 οχημάτων, 206 μοτοσυκλετών, 168 Ταξί και 96 Λεωφορείων.

Χώρο ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης επιφάνειας 400 στρεμμάτων

Κλειστό αυτοκινητόδρομο σύνδεσης Αεροδρομίου με τον ΒΟΑΚ στο ύψος του οικισμού Χερσονήσου, μήκους περίπου 18 χλμ., 2 κλάδων με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και παράπλευρο δίκτυο σε όλο το μήκος

Αρτηρία σύνδεσης Αεροδρομίου με την Οδό Αρκαλοχωρίου-Βιάννος μήκους περίπου 6 χλμ., με 1 λωρίδα κυκλοφορίας και διευρυμένη ΛΕΑ ανά κατεύθυνση και παράπλευρο δίκτυο σε όλο το μήκος

Περιμετρική οδό Καστελίου μήκους 1,5 χλμ.

Εξωτερικό περιμετρικό δίκτυο Αεροδρομίου με την αναβάθμιση των χαρακτηριστικών των υφιστάμενων οδών που επηρεάζονται εκτιμώμενου συνολικού μήκους 20 χλμ.

