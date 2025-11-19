Αεροδρόμιο Καστέλλι: Προς ολοκλήρωση οι κύριες κατασκευαστικές εργασίες – Πότε ξεκινούν οι δοκιμαστικές πτήσεις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Κατά 65% είναι έτοιμο το έργο κατασκευής του Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, με μετόχους το ελληνικό Δημόσιο (45,9%), τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (32,46%) και τον ινδικό Όμιλο GMR (21,64%).
Πιο συγκεκριμένα οι κύριες κατασκευαστικές εργασίες του αεροδρομίου τείνουν προς την ολοκλήρωσή τους, το οποίο θα εκτείνεται σε 6.030 στρέμματα. Οι φέροντες οργανισμοί του πύργου ελέγχου και του Αεροσταθμού, καθώς και της πλειονότητας των υπολοίπων κτιρίων έχουν ολοκληρωθεί.
Το έργο κατασκευάζεται από την ΤΕΡΝΑ και είναι συνολικού κατασκευαστικού προϋπολογισμού 625 εκατ. ευρώ (520 εκατ + 105 εκατ. λόγω πρόσθετων έργων αύξησης χώρων εξαιτίας του covid).
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις του νέου διεθνή αερολιμένα αναμένονται μέσα στο 2027, ενώ στο πρώτο δωδεκάμηνο της κανονικής λειτουργίας του θα εξυπηρετήσει γύρω στα 11,5 εκατ. επιβάτες.
Η στόχευση του αεροδρομίου θα αφορά αρχικά τουρίστες από τις αγορές που έχουν ήδη σύνδεση με το υφιστάμενο αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης». Πρόθεση όμως της διοίκησης είναι η προσέλκυση επιβατών και από άλλες αγορές όπως για παράδειγμα ο Καναδάς.
Επίσης στα πλάνα της διοίκησης είναι το νέο αεροδρόμιο να γίνει hub για πτήσεις προς χώρες της Αφρικής και της Ασίας, αλλά και ενδιάμεσος σταθμός για ελληνικά νησιά.
Επίσης:
Το έργο θα περιλαμβάνει:
Διαβάστε επίσης:
Iσχυρή ανάπτυξη και στρατηγικές κινήσεις του ομίλου CSG στο εννεάμηνο του 2025
CoffeeLab: Νέα μονάδα παραγωγής στην Αίγυπτο για ενίσχυση της διεθνούς ανάπτυξης
Θετικές επιδόσεις και ισχυρή αναπτυξιακή πορεία για τη ΔΕΗ στο εννεάμηνο του 2025
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.