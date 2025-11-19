search
ΚΟΣΜΟΣ

19.11.2025 00:00

Χιλιάδες ευρώ για τα μαλλιά και το μακιγιάζ του Μερτς και των υπουργών του πληρώνουν οι Γερμανοί

19.11.2025 00:00
Χιλιάδες ευρώ έχει δαπανήσει η καγκελαρία για την εμφάνιση του Φρίντριχ Μερτς, σύμφωνα με την επίσημη απάντηση του γραφείου του σε κοινοβουλευτική ερώτηση της «Εναλλακτικής για την Γερμανία» (AfD).

Ακόμη περισσότερα έχει ξοδέψει το υπουργείο Οικονομίας για την Κατερίνα Ράιχε, ενώ πολλοί αξιωματούχοι «επενδύουν» σε φωτογράφους.

Όπως μετέδωσαν τα περιοδικά Der Spiegel και Stern, ο καγκελάριος έχει χρεώσει για αισθητικούς, μακιγιέρ και κομμωτές 12.501 ευρώ από την ανάληψη των καθηκόντων του τον περασμένο Μάιο έως και τον Αύγουστο.

Περισσότερα, όμως, από τον κ. Μερτς ξοδεύει η ομοσπονδιακή υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε, η οποία από τις 6 Μαΐου έως τις 4 Αυγούστου δαπάνησε 19.264 ευρώ για την προσωπική της φροντίδα. Από αυτά, τα 8.324 αφορούν έξοδα ταξιδιού για τον μακιγιέρ της, ο οποίος συνόδευε την κ. Ράιχε στα ταξίδια της.

Συνολικά, όλα τα υπουργεία ξόδεψαν 58.738 ευρώ για μακιγιέρ και κομμωτές κατά τους τέσσερις πρώτους μήνες της θητείας της νέας κυβέρνησης.

Γερμανία: Πάνω από 170.000 ευρώ οι δαπάνες για φωτογράφους από τους υπουργούς της κυβέρνησης

Οι υψηλότερες δαπάνες για φωτογράφο καταγράφονται στο υπουργείο Οικονομικών, με περισσότερα από 33.700 ευρώ. Ο υπουργός Εξωτερικών δαπανά 19.000 για φωτογράφο, ενώ όλα τα υπουργεία μαζί έφθασαν τα 172.608 ευρώ. Ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ σε κρατιδιακό επίπεδο έχει δεκαπλασιάσει τις δαπάνες για φωτογράφους σε σχέση με τον προκάτοχό του, Χορστ Ζεεχόφερ. Μόνο για το 2022 ξόδεψε 180.000 ευρώ.

Κατά το παρελθόν, «πρωταθλήτρια» στα έξοδα προσωπικής φροντίδας είχε αναδειχθεί η πρώην υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, η οποία π.χ. το 2022 χρέωσε το δημόσιο ταμείο με 136.500 ευρώ προκειμένου να έχει μαζί στα ταξίδια της την προσωπική μακιγιέζ της. «Όταν εμφανίζεσαι στην τηλεόραση, πρέπει να φοράς μακιγιάζ λόγω των ισχυρών προβολέων. Διαφορετικά, μοιάζεις με νεκροθάφτη, επειδή είσαι εντελώς γκρίζος», είχε δηλώσει τότε η πρώην υπουργός.

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

LIFESTYLE

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

