Drones στην Καλιφόρνια… βλέπει ο Δένδιας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Όπως σας είχε ενημερώσει αρμοδίως το topontiki.gr, ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έχει μεταβεί στις ΗΠΑ, για διάφορες επίσημες συναντήσεις.
Ο Κερκυραίος πολιτικός, λοιπόν, βρέθηκε αρχικά στο Σαν Φρανσίσκο στην Καλιφόρνια, όπου επισκέφθηκε την εταιρεία Matternet, διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο Έλληνας Ανδρέας Ραυτόπουλος.
Η Matternet κατασκευάζει drones και ο Ν. Δένδιας είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει, όπως είπε, «επίδειξη των πολλαπλών δυνατοτήτων και εφαρμογών των μη επανδρωμένων αεροπορικών συστημάτων».
Κάτι μας λέει ότι το υπουργείο Άμυνας θα αποκτήσει κι άλλα μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα…
Διαβάστε επίσης
Ανεξέλεγκτη σύγκρουση στο χώρο της Δικαιοσύνης
Το…μητσοτακικό μπλοκ στην κηδεία του Δημήτρη Σταμάτη
Ο Αλέκος Φλαμπουράρης το 1988 στα γραφεία του ΚΚΕ Εσωτερικού
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.