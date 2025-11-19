Drones στην Καλιφόρνια… βλέπει ο Δένδιας

Όπως σας είχε ενημερώσει αρμοδίως το topontiki.gr, ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έχει μεταβεί στις ΗΠΑ, για διάφορες επίσημες συναντήσεις.

Ο Κερκυραίος πολιτικός, λοιπόν, βρέθηκε αρχικά στο Σαν Φρανσίσκο στην Καλιφόρνια, όπου επισκέφθηκε την εταιρεία Matternet, διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο Έλληνας Ανδρέας Ραυτόπουλος.

Η Matternet κατασκευάζει drones και ο Ν. Δένδιας είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει, όπως είπε, «επίδειξη των πολλαπλών δυνατοτήτων και εφαρμογών των μη επανδρωμένων αεροπορικών συστημάτων».

Κάτι μας λέει ότι το υπουργείο Άμυνας θα αποκτήσει κι άλλα μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα…

