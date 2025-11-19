Αίγιο: Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων – Στο νοσοκομείο 17χρονος μετά από ξυλοδαρμό

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας 17χρονος στο Αίγιο, σε ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην Αχαΐα.

Όπως αναφέρει το tempo24.news και σύμφωνα με την καταγγελία μητέρας στις αστυνομικές αρχές του Αιγίου, ο 17χρονος γιος της, μαθητής Λυκείου, δέχτηκε επίθεση το μεσημέρι της Τετάρτης, 19/11, από έναν 15χρονο και έναν 18χρονο, σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του 17χρονου, ο γιος της δέχτηκε απειλές, ενώ οι δύο ανήλικοι του κατάφεραν χτυπήματα με κλωτσιές και γροθιές.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τη μητέρα του, ενώ από την αστυνομία σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των δύο νεαρών δραστών, οι οποίοι αναζητούνται.

