Σε πένθος ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω της απώλειας Φλαμπουράρη – Το «αντίο» στο ιστορικό στέλεχος από όλες τις πλευρές του πάλαι ποτέ ενιαίου κόμματος

Πένθος κήρυξε η Κουμουνδούρου, μετά την χθεσινή απώλεια του ιστορικού στελέχους της Αριστεράς Αλέκου Φλαμπουράρη, σε ηλικία 87 ετών.

«Λόγω της οδυνηρής απώλειας του αγαπημένου συντρόφου μας Αλέκου Φλαμπουράρη» σημείωνε το Γραφείο Τύπου στο συλλυπητήριο μήνυμα του κόμματος, «αναβάλλεται η αυριανή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας όπως και όλες οι εσωκομματικές διαδικασίες και συνεδριάσεις οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μέχρι και την Πέμπτη, ημέρα της κηδείας».

Η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη θα γίνει αύριο Πέμπτη στις 14:30 στο Πάρκο Ελευθερίας (πρώην ΕΑΤ -ΕΣΑ).

Ο χαμός του «ένωσε» για λίγο τα κομμάτια του κάποτε ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, καθώς συλλυπητήρια μηνύματα και θερμοί αποχαιρετισμοί εκφράστηκαν όχι μόνο από την ηγεσία και τα στελέχη του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από τη Νέα Αριστερά ή και στελέχη που βρίσκονται σε άλλους χώρους.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, ο Στέργιος Καλπάκης, ο Κώστας Ζαχαριάδης, η Όλγα Γεροβασίλη, η Ράνια Σβίγκου, ο Νίκος Παππάς, ο Παύλος Πολάκης, βουλευτές και στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ, εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στους οικείους του, όπως και η Ρένα Δούρου, η οποία ήταν εκείνη που ανακοίνωσε το θάνατο του ιστορικού στελέχους στην Ολομέλεια. Ομοίως, από τη Νέα Αριστερά συλλυπητήρια μηνύματα υπήρξαν από τους Αλέξης Χαρίτση, Γαβριήλ Σακελλαρίδη, Πάνο Σκουρλέτη, Δημήτρη Βίτσα, Πέτη Πέρκα, τον Μάκη Μπαλαούρα, τον Θοδωρή Δρίτσα, κ.ά. Τον Αλέκο Φλαμπουράρη αποχαιρέτησε με ανάρτησή του και το μέλος του Π.Σ. του ΠΑΣΟΚ Θόδωρος Μαργαρίτης (πρώην στέλεχος του ΣΥΝ). Επίσης, με μακροσκελή ανάρτηση αποχαιρέτησε το ιστορικό στέλεχος και πρώην υπουργός ο πρώην γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ (αποχωρήσας το 2015) Τάσος Κορωνάκης ο οποίος μεταξύ άλλων σημείωσε πως «για πολλούς από εμάς (σ.σ. στη νεολαία) ήταν κάτι σαν πατέρας – πιο έντονα με τον Αλέξη, αλλά και με όλους μας. Ο “μπαμπάς μιας γενιάς”».

Πολλοί, ακόμη, από τους παραπάνω είχαν να ανασύρουν ουκ ολίγες μνήμες από την κοινή πορεία χρόνων ή και δεκαετιών, από το ΚΚΕ εσωτερικού ως τον Συνασπισμό, τη νεολαία, τον ΣΥΡΙΖΑ και στην συνέχεια την διακυβέρνηση.

Ξεχώρισε το «κατευόδιο» ενός άλλου ιστορικού στελέχους της ανανεωτικής αριστεράς και αντιστασιακού, του Παύλου Κλαυδιανού, ο οποίος αναφέρθηκε σε 4 σταθμούς της «μακράς γνωριμίας και κοινής δράσης» τους: από την Χούντα και τα χρόνια της παρανομίας όπου ο Αλέκος Φλαμπουράρης είχε συστηθεί ως «Στάθης» και τα Φεστιβάλ Αυγής – Θούριου, ως την υπεράσπιση του “Κ” στη διαμάχη του ΚΚΕ Εσωτερικού και έπειτα στον ΣΥΡΙΖΑ, την εποχή μάλιστα της Βαλτετσίου. Ήταν πάντα επίμονος και μεθοδικός, καταθέτει ο Παύλος Κλαυδιανός, ο οποίος καταλήγει: «Αλέκο, να πας στο καλό. Στάθη των δύσκολων χρόνων μας. Είχες μια διαδρομή γεμάτη, μια γεμάτη ζωή, πλούσια. Γεια λοιπόν. Αλλά με λύπη».

