Daniel Radcliffe: Ο κινηματογραφικός Harry Potter έστειλε γράμμα στον τηλεοπτικό – «Ελπίζω να περάσεις ακόμα καλύτερα» (photos/video)

Ο σταρ του «Harry Potter» Ντάνιελ Ράντκλιφ (Daniel Radcliffe) αποκάλυψε ότι έστειλε μία επιστολή στον Ντόμινικ ΜακΛάφλιν (Dominic McLaughlin), τον 11χρονο ηθοποιό που έχει αναλάβει τον αντίστοιχο ρόλο στην επερχόμενη τηλεοπτική σειρά του franchise.

Ο διάσημος ηθοποιός είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένος με το franchise, καθώς υποδύθηκε τον εμβληματικό χαρακτήρα και στις οκτώ ταινίες της Warner Bros., οι οποίες κυκλοφόρησαν από το 2001 έως το 2011.

«Δεν θα έλεγα ότι όποιος πρόκειται να παίξει τον Harry πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μου, αλλά ξέρω μερικούς ανθρώπους που δουλεύουν στην παραγωγή», είπε ο Ράντκλιφ σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Good Morning America».

«Έγραψα στον Ντόμινικ και του έστειλα ένα γράμμα και εκείνος μου απάντησε με ένα πολύ γλυκό σημείωμα» συνέχισε.

Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΜακΛάφλιν στη φιλόδοξη σειρά ανακοινώθηκε τον Μάιο, όπως και των Αραμπέλα Στάντον (Arabella Stanton) ως Hermione Granger και Άλαστερ Στάουτ (Alastair Stout) στο ρόλο του Ron Weasley, μετά από ανοιχτή πρόσκληση για οντισιόν.

Νωρίτερα οι παραγωγοί είχαν κάνει γνωστό ότι ο Τζον Λίθγκοου (John Lithgow) θα υποδυθεί τον Albus Dumbledore ο Πάπα Εσιέντου (Paapa Essiedu) θα είναι ο Severus Snape, η Τζάνετ ΜακΤίρ (Janet McTeer) θα είναι η Minerva McGonagall και ο Νικ Φροστ (Nick Frost) θα εμφανιστεί ως Rubeus Hagrid.

«Δεν θέλω να είμαι μια “σκιά” στη ζωή αυτών των παιδιών. Ήθελα απλώς να γράψω (στον ΜακΛάφλιν) για να του πω: “Ελπίζω να περάσεις υπέροχα και ακόμα καλύτερα απ’ ό,τι πέρασα εγώ – εγώ πέρασα φανταστικά, αλλά ελπίζω εσύ να περάσεις ακόμη καλύτερα”.

Και πραγματικά, βλέπω αυτές τις φωτογραφίες με εκείνον και τα υπόλοιπα παιδιά και θέλω μόνο να τα αγκαλιάσω. Μου φαίνονται τόσο μικρά. Τα κοιτάζω και λέω: “Είναι τρελό που το έκανα και εγώ αυτό σε αυτήν την ηλικία”. Αλλά ταυτόχρονα είναι απίστευτα γλυκό και ελπίζω να περνάνε τέλεια» πρόσθεσε ο Ράντκλιφ.

Σύμφωνα με το HBO, η φιλόδοξη παραγωγή θα αποτελέσει «πιστή μεταφορά» των θρυλικών βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ (J. K. Rowling). Η ίδια η συγγραφέας θα έχει τον ρόλο της εκτελεστικής παραγωγού.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των HBO και Max Content, Κάσι Μπλόις (Casey Bloys) έχει αναφέρει ότι η σειρά έχει σχεδιαστεί για να διαρκέσει 10 χρόνια (όσο ήταν και η παραγωγή των οκτώ ταινιών). Σύμφωνα με τον Guardian, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο HBO και το HBO Max το 2027.

Διαβάστε επίσης:

ΣΚΑΪ: Νέες αλλαγές στο ΔΣ – Ο Αλαφούζος αφαιρεί τον τίτλο του διευθύνοντος συμβούλου από τον Ζούλα

Στην ΕΡΤ από το Action 24 με το backpack επ’ ώμου για ταξίδια ανά τον κόσμο

COSMOTE TV: Τα έξι επεισόδια της σειράς «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια σε έξι εβδομάδες – Τέσσερα ατμοσφαιρικά videos δίνουν το «κλίμα»